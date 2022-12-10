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金門老兵召集令進入倒數 多位退將參與 「星」光熠熠

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中將羅吉源（左三）重返昔日他負責興建的「天空之城」E-094據點。圖／縣府提供
中將羅吉源（左三）重返昔日他負責興建的「天空之城」E-094據點。圖／縣府提供

金門「星光閃閃」！為期兩個月的金門老兵召集令活動，近日出現多位退役的高級將領參與，包括退役陸軍上將曾金陵、中將羅吉源等金門老兵、眷屬一行31人，前天抵達金門，響應金門老兵召集令活動，退將們都說，這是個很有意義的活動，希望可以繼續辦下去。

已經連續舉辦五年的金門老兵召集令活動，今年自10月15日至12月15日舉辦，長達兩個月，老兵回響熱烈，返金參與完成活動申領老兵專屬紀念酒和紀念品的老兵，絡繹不絕，距離活動結束倒數7天，曾金陵上將、羅吉源中將等一行人今抵金門共襄盛舉，增添熠熠「星」光。

今年75歲的曾金陵上將，先後於64年駐防金門任砲兵營作戰官、67年擔任砲兵營副營長，接著於79年1月任金門防衛司令部砲指部指揮官，三度駐防時間共三年多；98年9月自總統府戰略顧問退役，擔任國軍退除役官兵輔導委員會主任委員四年多，多次到金門訪視關懷榮民朋友生活。他回憶駐防金門的年代，小學生遇見插軍旗的吉普車會舉手敬禮，汽機車駕駛人開到路口會停車再開，相互禮讓，有禮守法的金門，他永遠忘不了。

在民國79年至83年曾任金門防衛司令部副司令官的羅吉源中將則說，提到金門旅遊IG打卡熱點「天空之城」E-094據點，就不能不提到他，原名「彈頭堡」（形似彈頭）的E-094據點，是於民國74年11月至75年6月施工興建，正是羅吉源擔任南雄師副師長和師長期間負責的專案工程，由步兵連和工兵連自建，耗時8個月完成。前年羅中將返金參加老兵召集令活動，亦曾前往參訪回顧。

曾金陵表示，金門縣政府舉辦老兵召集令活動，歡迎曾在金門服役的官士兵返金走走看看，與故友敘舊，很有意義，此次在羅中將號召下，有機會參與活動，相當開心。

縣府觀光處表示，老兵召集令活動即將於12月15日結束，提醒老兵把握最後幾天完成活動任務，申領限量紀念酒。統計目前為止參與活動的老兵逾4700人，對促進金門觀光發展，助益甚大，也感謝老兵力挺活動，持續用行動愛金門。

退役陸軍上將曾金陵、中將羅吉源等金門老兵、眷屬在據點前合影，回憶過往。圖／縣府提供
退役陸軍上將曾金陵、中將羅吉源等金門老兵、眷屬在據點前合影，回憶過往。圖／縣府提供
退役陸軍上將曾金陵、中將羅吉源等金門老兵、眷屬一行蒞金參加「老兵召集令」，縣府人員幫忙解說。圖／縣府提供
退役陸軍上將曾金陵、中將羅吉源等金門老兵、眷屬一行蒞金參加「老兵召集令」，縣府人員幫忙解說。圖／縣府提供

金門 老兵 國軍

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