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2022路竹番茄節登場 全家相約來Party

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
「2022路竹番茄節」今天起一連兩天在路竹體育園區登場，吸引許多親子前往參加。記者劉學聖／攝影
「2022路竹番茄節」今天起一連兩天在路竹體育園區登場，吸引許多親子前往參加。記者劉學聖／攝影

「2022路竹番茄節」今天起一連兩天在路竹體育園區登場，今年是以「番樂派對」作為主題，搭配番茄、花椰菜、雞蛋和虱目魚「路竹四寶」，透過品嘗展售及農作體驗，行銷在地農特產品及觀光產業，民政局副局長陳進德代表出席除了肯定路竹果農的用心，也強調市府會盡力增加農民收益。歡迎市民朋友把握假期到路竹品嘗美味可口的小番茄，自用送客兩相宜。

延續每年最受歡迎的鮮採番茄農事體驗，今年路竹區公所同樣安排鮮採番茄專車搭載民眾直達番茄產地，讓民眾親自體驗採收樂趣。區公所表示，今年是以「番喜派對」作為主題，推出一系列互動活動，包括「番樂闖關趣」、「番喜遊戲區」及「美食市集」等多項適合親子同樂的活動，讓全家人紀錄在路竹番茄節的開心時刻，同時邀請當地學校藝文團體登台表演，另外，MOMO家族水晶、櫻花姐姐，情歌天后向慧玲、動感舞后謝金晶等知名藝人，也到場演出，與民眾同歡。

另外只要憑三張11-12月發票，就能兌換番茄虱目魚丸湯等番茄料理，咖啡免費品嚐，吸引大批民眾排隊領取。

「2022路竹番茄節」今天起一連兩天在路竹體育園區登場，吸引許多親子前往參加。記者劉學聖／攝影
「2022路竹番茄節」今天起一連兩天在路竹體育園區登場，吸引許多親子前往參加。記者劉學聖／攝影
「2022路竹番茄節」今天起一連兩天在路竹體育園區登場，開幕活動冠蓋雲集。記者劉學聖／攝影
「2022路竹番茄節」今天起一連兩天在路竹體育園區登場，開幕活動冠蓋雲集。記者劉學聖／攝影

派對 農民

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