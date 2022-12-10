快訊

烏克蘭空襲俄境軍事基地 背後有五角大廈默許

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／2022「魔豆傳奇文化祭」登場 千人採毛豆場面壯觀

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
2022高雄毛豆文化祭，今天上午在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧登場，有上千位民眾帶著小朋友前來參加，體驗採毛豆的樂趣。記者劉學聖／攝影
2022高雄毛豆文化祭，今天上午在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧登場，有上千位民眾帶著小朋友前來參加，體驗採毛豆的樂趣。記者劉學聖／攝影

疫情去年停辦的「魔豆傳奇」高雄毛豆文化祭，今天上午在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧登場，有上千位民眾帶著小朋友前來參加，體驗採毛豆的樂趣，活動一開始所有人立即往尚未採收的毛豆田衝去，徒手將一顆顆毛豆採下場面十分壯觀，主辦單位還增加「親子採豆趣」及食農教育闖關遊戲，讓親子同樂開心不已。

農糧署署長胡忠一表示，國內毛豆種植面積約9千公頃，總產量7萬公噸，產值超過9億。由於國產毛豆採生產專區，導入產銷履歷安全溯源，加上冷凍毛豆加工技術先進，從採收後送至廠完成加工，只需4到6小時，能維持豆莢鮮度、甜度及色澤，每年外銷量約3萬7千噸，其中出口日本就有3萬餘噸，每年賺進約25億外匯，是名副其實的「綠金」產業。

台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啓表示，台灣種植及外銷毛豆已超過50年，毛豆文化祭活動一年比一年精彩盛大，今年由於疫情減緩，參加的民眾十分踴躍，也希望大家多多食用毛豆，讓身體更健康抵抗病毒入侵。

2022高雄毛豆文化祭，今天上午在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧登場，主辦單位安排闖關遊戲讓親子參加。記者劉學聖／攝影
2022高雄毛豆文化祭，今天上午在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧登場，主辦單位安排闖關遊戲讓親子參加。記者劉學聖／攝影
2022高雄毛豆文化祭，農糧署長胡忠一南下參加活動開幕。記者劉學聖／攝影
2022高雄毛豆文化祭，農糧署長胡忠一南下參加活動開幕。記者劉學聖／攝影
2022高雄毛豆文化祭，今天上午在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧登場，有上千位民眾帶著小朋友前來參加，體驗採毛豆的樂趣，大家都自備工具採收親子盡歡。記者劉學聖／攝影
2022高雄毛豆文化祭，今天上午在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧登場，有上千位民眾帶著小朋友前來參加，體驗採毛豆的樂趣，大家都自備工具採收親子盡歡。記者劉學聖／攝影
2022高雄毛豆文化祭，今天上午在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧登場，有上千位民眾帶著小朋友前來參加，體驗採毛豆的樂趣，大家都自備工具採收親子盡歡。記者劉學聖／攝影
2022高雄毛豆文化祭，今天上午在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧登場，有上千位民眾帶著小朋友前來參加，體驗採毛豆的樂趣，大家都自備工具採收親子盡歡。記者劉學聖／攝影
2022高雄毛豆文化祭，今天上午在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧登場，有上千位民眾帶著小朋友前來參加，體驗採毛豆的樂趣，大家都自備工具採收親子盡歡。記者劉學聖／攝影
2022高雄毛豆文化祭，今天上午在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧登場，有上千位民眾帶著小朋友前來參加，體驗採毛豆的樂趣，大家都自備工具採收親子盡歡。記者劉學聖／攝影
2022高雄毛豆文化祭，今天上午在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧登場，有上千位民眾帶著小朋友前來參加，體驗採毛豆的樂趣。記者劉學聖／攝影
2022高雄毛豆文化祭，今天上午在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧登場，有上千位民眾帶著小朋友前來參加，體驗採毛豆的樂趣。記者劉學聖／攝影

疫情 親子 食農教育

延伸閱讀

審計部點名災損補助缺失…農糧署：查核有時間差 會加強教育訓練

2022「魔豆傳奇」毛豆文化祭 周六登場體驗綠金尋寶趣

毛豆文化祭10日登場 「魔豆傳奇」體驗綠金尋寶趣

擴大農產外銷日本 農委會將與日商簽署備忘錄

相關新聞

400年首次 大甲媽海路巡澎湖 300艘船接駕

大甲鎮瀾宮媽祖昨晨1點半起駕，400年來首次循海路到澎湖遶境會香，大甲媽鑾駕昨天中午抵達西嶼外海，澎湖縣約300艘漁船頂...

衛武營耶誕樹今晚點燈 華友聯家族5000住戶共享溫馨

衛武營3層樓高的耶誕樹今晚點燈，照亮整個在北榕廣場，現場耶誕市集萬頭鑽動，華友聯集團更號召5000住戶共享溫馨夜晚，洋溢...

落山風藝術季實景劇登場 融入半島人文地景撼動人心

屏東落山風藝術季在車城鄉海口沙灘實景演出大型舞劇《風詠柴城錄》今晚登場，以海天為幕，沙灘為舞台，在前太陽馬戲團主角舞者張...

高雄大寮排水幹線被偷排廢油 凶手找到了

高雄市大寮區上寮路大寮排水幹線疑被人偷排廢油，高市環保局連日比對油紋，揪出一家保養油煙防制設備業者涉嫌，且查出業者未委由...

移民署金門站辦擴香石芳香DIY 讓新住民感受年節氛圍

下個月就快過年了，移民署南區事務大隊金門縣服務站與專勤隊今天在水頭港區旅客服務中心舉辦「金門祥獅來獻瑞新住民擴香石芳香D...

彌陀虱目魚文化節 陳其邁擔魚栽入場

今明兩天是彌陀虱目魚文化節，高雄市長陳其邁今出席迎接大船入港，更親自擔魚栽，為活動揭開序幕。陳其邁說，彌陀是虱目魚的故鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。