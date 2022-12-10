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影／2022「魔豆傳奇文化祭」登場 千人採毛豆場面壯觀
因疫情去年停辦的「魔豆傳奇」高雄毛豆文化祭，今天上午在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧登場，有上千位民眾帶著小朋友前來參加，體驗採毛豆的樂趣，活動一開始所有人立即往尚未採收的毛豆田衝去，徒手將一顆顆毛豆採下場面十分壯觀，主辦單位還增加「親子採豆趣」及食農教育闖關遊戲，讓親子同樂開心不已。
農糧署署長胡忠一表示，國內毛豆種植面積約9千公頃，總產量7萬公噸，產值超過9億。由於國產毛豆採生產專區，導入產銷履歷安全溯源，加上冷凍毛豆加工技術先進，從採收後送至廠完成加工，只需4到6小時，能維持豆莢鮮度、甜度及色澤，每年外銷量約3萬7千噸，其中出口日本就有3萬餘噸，每年賺進約25億外匯，是名副其實的「綠金」產業。
台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啓表示，台灣種植及外銷毛豆已超過50年，毛豆文化祭活動一年比一年精彩盛大，今年由於疫情減緩，參加的民眾十分踴躍，也希望大家多多食用毛豆，讓身體更健康抵抗病毒入侵。
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