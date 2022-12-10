高雄史無前例跨年跨2次 今公布「鏡球」主視覺

2023高雄跨年系列活動「亞灣未來市演唱會」、「高流幸福式演唱會」將在12月31日到隔天元旦接力登場，史無前例跨年2次，跨滿24小時，創高雄跨年史紀錄，也順勢帶動亞灣區訂房旅衝破9成！

高雄跨年活動今年重返夢時代，將舉辦亞灣未來市演唱會告別2022年，隔天高雄流行音樂中心「高流幸福式演唱會」再接棒登場，24小時內祭出雙主場跨年活動，兩場花火秀，讓粉絲一次high個夠。

呼應史無前例跨年跨兩次，高市府今天也發布高雄跨年主視覺，為Party必備的鏡球。

高市府表示，主視覺構圖上下對稱，由「夢時代藍鯨館」及「高雄流行音樂中心－音浪塔」組成，分別代表跨年雙主場。配色採富有未來感的紫色、希望與明亮的黃色及象徵港都的藍色。