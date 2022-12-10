快訊

烏克蘭空襲俄境軍事基地 背後有五角大廈默許

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄史無前例跨年跨2次 今公布「鏡球」主視覺

聯合報／ 記者王昭月林巧璉／高雄即時報導
高雄今年史無前例跨年跨兩次，要讓市民一次high個夠。記者王昭月／攝影
高雄今年史無前例跨年跨兩次，要讓市民一次high個夠。記者王昭月／攝影

2023高雄跨年系列活動「亞灣未來市演唱會」、「高流幸福式演唱會」將在12月31日到隔天元旦接力登場，史無前例跨年2次，跨滿24小時，創高雄跨年史紀錄，也順勢帶動亞灣區訂房旅衝破9成！

高雄跨年活動今年重返夢時代，將舉辦亞灣未來市演唱會告別2022年，隔天高雄流行音樂中心「高流幸福式演唱會」再接棒登場，24小時內祭出雙主場跨年活動，兩場花火秀，讓粉絲一次high個夠。

呼應史無前例跨年跨兩次，高市府今天也發布高雄跨年主視覺，為Party必備的鏡球。

高市府表示，主視覺構圖上下對稱，由「夢時代藍鯨館」及「高雄流行音樂中心－音浪塔」組成，分別代表跨年雙主場。配色採富有未來感的紫色、希望與明亮的黃色及象徵港都的藍色。

背景中除了元旦登場的「大港幸福花火」及180秒「亞灣跨年花火」，還有一個巨型圓環，代表夢時代「進行式」及「未來式」雙面舞台間的通道，也引伸為亞洲新灣區數位5G創造循環的立體圖像，更利用雙場域概念，建構立體的數位空間，呈現高雄智慧城市的藍圖與願景。市長陳其邁說，「跨年雙主場，你當然全都要」！

高雄今年接連有兩場跨年活動，高市府發布活動主視覺，為為Party必備的鏡球！記者王昭月／翻攝
高雄今年接連有兩場跨年活動，高市府發布活動主視覺，為為Party必備的鏡球！記者王昭月／翻攝

跨年 演唱會

延伸閱讀

高雄「跨年連2天煙火與演唱會」超狂！爽放港都12吋高空煙花+超強演唱卡司一次看

搶攻年貨商機 「高雄首選市集」即起登漢神巨蛋

國民姐夫回娘家！AKIRA揪SHOKICHI壓軸獻台南跨年

最後一小時留給「有緣份的台南」 台南跨年AKIRA將攜放浪兄弟壓軸登場

相關新聞

400年首次 大甲媽海路巡澎湖 300艘船接駕

大甲鎮瀾宮媽祖昨晨1點半起駕，400年來首次循海路到澎湖遶境會香，大甲媽鑾駕昨天中午抵達西嶼外海，澎湖縣約300艘漁船頂...

衛武營耶誕樹今晚點燈 華友聯家族5000住戶共享溫馨

衛武營3層樓高的耶誕樹今晚點燈，照亮整個在北榕廣場，現場耶誕市集萬頭鑽動，華友聯集團更號召5000住戶共享溫馨夜晚，洋溢...

落山風藝術季實景劇登場 融入半島人文地景撼動人心

屏東落山風藝術季在車城鄉海口沙灘實景演出大型舞劇《風詠柴城錄》今晚登場，以海天為幕，沙灘為舞台，在前太陽馬戲團主角舞者張...

高雄大寮排水幹線被偷排廢油 凶手找到了

高雄市大寮區上寮路大寮排水幹線疑被人偷排廢油，高市環保局連日比對油紋，揪出一家保養油煙防制設備業者涉嫌，且查出業者未委由...

移民署金門站辦擴香石芳香DIY 讓新住民感受年節氛圍

下個月就快過年了，移民署南區事務大隊金門縣服務站與專勤隊今天在水頭港區旅客服務中心舉辦「金門祥獅來獻瑞新住民擴香石芳香D...

彌陀虱目魚文化節 陳其邁擔魚栽入場

今明兩天是彌陀虱目魚文化節，高雄市長陳其邁今出席迎接大船入港，更親自擔魚栽，為活動揭開序幕。陳其邁說，彌陀是虱目魚的故鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。