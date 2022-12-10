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屏東縣職群體驗暨博覽會 在國中端撒下長照技職種子

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣國中技藝教育各職群體驗暨高中教育博覽會今天在屏東縣民公園熱鬧登場，有60所國中及高中職參與、116個攤位，各校分就所學專長展現學習成果。圖／屏東縣政府提供
屏東縣國中技藝教育各職群體驗暨高中教育博覽會今天在屏東縣民公園熱鬧登場，有60所國中及高中職參與、116個攤位，各校分就所學專長展現學習成果。圖／屏東縣政府提供

屏東縣國中技藝教育各職群體驗暨高中教育博覽會今天在屏東縣民公園熱鬧登場，有60所國中及高中職參與、116個攤位，各校分就所學專長展現學習成果；另為因應高齡化社會來臨，縣府為鼓勵年輕學子將來投入長照產業，屏東縣創全國之先，7年將長照服務納入國中技藝課程，各攤位也展現長照職前教育訓練向下札根的學習成果。

副縣長吳麗雪說，因應人口快速老化長期照顧服務需求倍增，屏東縣開全國先例，104年起將長照服務納入國中技藝教育課程，期待年輕學子成為長照產業的種子，今年也設置長照融入技藝教育專區，透過各校長照成果看板和20所長照融入技藝教育課程的學校攤位，透過各職群之課程融入展現所學，希望學子以同理心並付諸實際行動，投入高齡者服務行列，打造高齡友善的社會。

現場攤位除各校技藝教育學習成果，也有高中職學校調酒、舞蹈等動靜態表演，展現學生平日學習成果及年輕學子的熱情活力。此外，今年攤位除歷年的中正及東新國中職業試探中心外，也新增本縣自辦的里港國中職業試探中心在現場進行成果展示，讓民眾瞭解縣府推動技職教育已向下扎根至國小階段。

縣府教育處表示，為能培養多元技術人才，縣府針對各國中具有技藝國中學生，配合學校在地特色，開設技藝教育選修課程，今年年度各國中技藝班開設15個職群，讓學生有更多選擇進行職業試探，進而針對興趣培養專業技能，奠定未來能力。

屏東縣國中技藝教育各職群體驗暨高中教育博覽會今天在屏東縣民公園熱鬧登場，有60所國中及高中職參與、116個攤位，各校分就所學專長展現學習成果。圖／屏東縣政府提供
屏東縣國中技藝教育各職群體驗暨高中教育博覽會今天在屏東縣民公園熱鬧登場，有60所國中及高中職參與、116個攤位，各校分就所學專長展現學習成果。圖／屏東縣政府提供

長照 屏東縣 老化

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