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爆米花之亂後...喜樂時代總圖影城祭1元電影 清晨5點就有人排隊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
喜樂時代總圖影城今天祭出1元看電影，一早就大排長龍。記者王昭月／翻攝
喜樂時代總圖影城今天祭出1元看電影，一早就大排長龍。記者王昭月／翻攝

喜樂時代影城高雄總圖店繼「爆米花之亂」打響名號後，今天再推1元看電影，結果有人清晨5點就到電影院排隊，十分瘋狂。

喜樂時代影城高雄總圖店開幕前推出買2張電影加價50元，自備容器裝爆米花活動，結果引起民眾歪樓，帶著大鍋小鍋等容器共襄成舉，其中還有數名年輕人扛來1600公升大桶，花了2個多小時才裝滿，蔚為奇聞。

影城8日開幕，再宣布10日祭出1元看電影，限額1000人，結果又再掀風潮， 大排長龍，家住台南市南區的黃先生搶頭香，今晨起早騎車到高雄，5點排位第一個！

喜樂時代影城爆紅，激起周邊影城鬥志，位在高雄大遠百的威秀影城則搶到夯片「阿凡達：水之道」上映，硬體升級為IMAX 4K雷射放映系統，還打造「水之道」廊道燈光布置，另推出12月25日耶誕特別場贈送海報等好禮。位在義享天地B館的威秀影城則規畫16廳、2800座席，預計2023年營業。

夢時代喜滿客影城退場後，確定由秀泰進駐，預計打造逾2000席座位的旗艦影城，近期開幕。秀泰進駐岡山樂購廣場的影城，結合最新雷射4K放映的南高屏地區「超級巨幕廳」，是最大亮點。

喜樂時代總圖影城打造為全台首座光雕藝藝影城，成為看電影人士打卡熱點。記者王昭月／翻攝
喜樂時代總圖影城打造為全台首座光雕藝藝影城，成為看電影人士打卡熱點。記者王昭月／翻攝
喜樂時代總圖影城今天祭出1元看電影，一早就大排長龍。記者王昭月／翻攝
喜樂時代總圖影城今天祭出1元看電影，一早就大排長龍。記者王昭月／翻攝

電影 威秀影城

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