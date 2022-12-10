爆米花之亂後...喜樂時代總圖影城祭1元電影 清晨5點就有人排隊

喜樂時代影城高雄總圖店繼「爆米花之亂」打響名號後，今天再推1元看電影，結果有人清晨5點就到電影院排隊，十分瘋狂。

喜樂時代影城高雄總圖店開幕前推出買2張電影加價50元，自備容器裝爆米花活動，結果引起民眾歪樓，帶著大鍋小鍋等容器共襄成舉，其中還有數名年輕人扛來1600公升大桶，花了2個多小時才裝滿，蔚為奇聞。

影城8日開幕，再宣布10日祭出1元看電影，限額1000人，結果又再掀風潮， 大排長龍，家住台南市南區的黃先生搶頭香，今晨起早騎車到高雄，5點排位第一個！

喜樂時代影城爆紅，激起周邊影城鬥志，位在高雄大遠百的威秀影城則搶到夯片「阿凡達：水之道」上映，硬體升級為IMAX 4K雷射放映系統，還打造「水之道」廊道燈光布置，另推出12月25日耶誕特別場贈送海報等好禮。位在義享天地B館的威秀影城則規畫16廳、2800座席，預計2023年營業。