退役將領共襄盛舉 金門老兵召集令「星」光熠熠

金門老兵召集令活動進入結束倒數7天，退役陸軍將領曾金陵、羅吉源等老兵攜家帶眷響應，重返英雄島，為持續2個月接近尾聲的活動，再掀高潮，也讓金門增添熠熠「星」光。

第5年登場的金門老兵召集令活動，自10月15日起跑，預訂12月15日落幕。縣府觀光處發布新聞表示，老兵回響熱烈，返金參與完成活動申領老兵專屬紀念酒和紀念品的老兵絡繹不絕。

其中，75歲的曾金陵上將，先後於民國64年駐防金門任砲兵營作戰官、67年擔任砲兵營副營長，接著於79年1月任金門防衛司令部砲指部指揮官，3度駐防時間共3年多，98年9月自總統府戰略顧問退役。

曾金陵退役後，擔任國軍退除役官兵輔導委員會主任委員，4年任期間，多次到金門訪視關懷榮民生活。他回憶說，駐防金門的年代，小學生遇見插有軍旗的吉普車會舉手敬禮，汽機車駕駛人開到路口會停車再開，相互禮讓，有禮守法的金門，他永遠忘不了。

曾金陵說，金門縣政府舉辦老兵召集令活動，歡迎曾在金門服役的官士兵返金走走看看，與故友敘舊，相當有意義。他感謝羅吉源中將號召，讓自己有機會重返英雄島。

羅吉源中將於79年至83年曾任金防部副司令官。提到金門旅遊IG打卡熱點「天空之城」E-094據點，就不能不提到他。原名「彈頭堡」（形似彈頭）的E-094據點於74年11月至75年6月施工興建，正是羅吉源擔任南雄師副師長和師長期間負責的專案工程，由步兵連和工兵連自建，耗時8個月完成。

縣府觀光處表示，統計到目前，參與活動的老兵有4700多人，對促進金門觀光發展，助益甚大，感謝老兵力挺，以實際行動愛金門。老兵召集令活動即將於15日結束，縣府提醒老兵把握最後幾天完成活動任務，申領限量紀念酒。