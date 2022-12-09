斜槓人生╱時尚系女副教授退休考取天車堆高機證照 天天都在開

國立屏東科技大學時尚設計系副教授60歲柯雪琴是留日博士，今年2月退休後，她展開超級斜槓人生，到屏東縣勞動大學參加天車、堆高機證照訓練並成功考取證照，並實際應用家中木材工廠，「現在天天都在開」，她還要挑戰自我，明年要考山貓、怪手證照，活出精彩人生。

60歲柯雪琴是服裝設計專業，在日本留學13年，在屏科大時尚設計系任教近20年，今年2月退休，她說，退休前夕，她思考還可以從事什麼樣工作，她參考日本分析，高齡勞動時代開始，加上台灣市場產業缺工嚴重，缺工可能會造成經濟崩盤主要因素之一，「我是健康寶寶，現在還有體力」，思考可以做什麼對社會有所貢獻。

柯雪琴說，在日本研究，「勞動等於長壽」，勞動者都很長壽，雖然退休退而不休，加上家中木材工廠面臨缺工，她決定報考屏東縣勞動大學天車、堆高機訓練班，一年內考取兩張證照，「天天都在開」，實踐活到老學到老的精神。

屏東縣勞動大學今舉行第三屆成果展，柯雪琴在成果展中獲頒跨領域人才獎，她說，考天車、堆高機證照不容易，也是一門技術專業，不斷練習，她明年還要挑戰山貓、怪手，持續提升。她勉勵年輕人，趁著年輕，好好把握考取證照，未來都是有很大加分效果，也感謝屏科大、內埔農工的師長們的協助。

屏東縣勞動大學結合屏東科技大學、屏東大學、內埔農工、佳冬農校、有能汽車駕駛人訓練班、屏東縣到宅母嬰照護媒合平台、社團法人屏東縣美容美髮推廣協會及開譜國際開發顧問有限公司等多校與業界專業，開設多項課程，包含大貨車考照班、堆高機證照班、固定式起重機訓練班、月嫂人員培訓班、影像攝影應用班、影片剪輯實務班、美容美髮證照班、電腦軟體應用證照班、屏南文創市集展售人員培訓班、屏南穀類加工麵包製作體驗班等24門豐富實用課程，課程時數共882小時，超過775人次報名，共420位學員參與課程。