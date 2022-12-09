內門「娘家宴」暌違2年席開350桌 一桌6600還贈伴手禮

高雄內門以辦桌文化聞名，每年「初二回娘家」辦桌活動受外界引頸期盼，因疫情停辦2年後熱烈回歸，將在明年1月23日舉辦「初二歡喜回娘家 鴻兔大展呷辦桌」，在內門南海紫竹寺席開350桌，將內門豐富的農、畜產品入菜，並邀請4位資深「總鋪師」大展好手藝，返鄉兒女、外地遊客都能大啖內門色香味具全的文化宴席。

內門「初二回娘家」辦桌活動開辦數年，農業局副局長王正一說，透過總鋪師手藝，讓鄉親、遊客品嘗到在地豐富、新鮮直送的食材，也藉由辦桌活動，推廣內門的芭樂、龍眼、芭蕉、鳳梨、火鶴花等優秀農產品，以及農會花費心力研發的龍鳳酥，近年外銷加拿大、新加坡都有不錯的成績。

內門農會洪輝煌總幹事說，因為全球通膨影響，食材成本上升約2成，但暌違2年的辦桌決定不惜成本，準備2道石斑料理要讓賓客吃到高雄新鮮、高品質的漁產，也將放山雞、白蝦、九孔入菜，還有內門必吃的八寶丸。

「初二歡喜回娘家 鴻兔大展呷辦桌」今年邀請阿隆師、阿机師、阿三師、美花師，4位總鋪師大展身手，將在內門南海紫竹寺席開350桌，每桌6600元，另贈內門區農會伴手禮盒及摸彩劵1張，即日起受理報名，期限至明年1月10日或額滿為止。

阿隆師說，這兩年因為疫情，辦桌產業大受影響，嘗試線上宅配，運用「人手一機」的行銷策略順時勢而走，沒想到受到消費者熱烈反應，讓內門的地方辦桌擴大為全國辦桌。但阿隆師也說，現場辦桌仍有不可取代的地位，從12月起接受預訂，嫁娶、尾牙、春酒等邀約已經排到明年4月。