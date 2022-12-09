2022動員港都的愛 16家愛心企業響應

好事聯播網港都電台「動員港都的愛」公益活動連續28年不間斷，今年活動特別聚焦失智議題，特別與社團法人高雄市聰動成長協會合作，邀請大家關懷失智長輩，共創友善失智環境，今年活動有多達16家愛心企業響，在今天記者會現場也公布2023友善失智好同行系列活動「My憶咖啡」及「My身氧氣站」，持續提升對失智者的關懷以及對照護家屬身心靈的支持。

高雄市聰動成長協會理事長林宏昇表示，感謝港都電台副董事長孫國祥的號召，希望大家對失智症有多一點認識，及早防治，對患者和家屬也多一些理解和幫助，共同打造失智友善環境。

愛心企業BMW高雄汎德聽聞每天飲用一杯咖啡對於失智症與帕金森氏症病友有益，明年由長輩們負責的「MY憶咖啡」將營運，特別捐贈數十磅咖啡豆，讓家屬心靈不缺氧，愛心企業戴尼提致力於以科學技術協助人們處理溝通與情緒問題，在這次公益活動中也捐贈10組1對1專人輔導與免費講座給病友家屬，希望讓家屬陪伴病友的同時，也能有健康快樂的情緒。兩家愛心企業分別以贊助咖啡豆與免費身心靈諮詢講座為病友與照護家屬給予最大的支持。詳細活動內容可上高雄市聰動成長協會官網查詢。