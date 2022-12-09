「米濃聚落」水圳市集湧人潮 居民怨：險象環生

臉書社團「I LOVE MEINUNG-我愛彌濃」昨天有民眾發文表示，「米濃聚落」團隊今年9月在美濃水圳旁兩側辦理市集，占用當地居民出入動線，甚至讓他的媽媽因為行車道路遭阻擋，忍痛兩天無法去醫院做復健，並怒斥該團隊在元旦3天連假將再度「封街」辦活動。米濃聚落表示，這次元旦是以團隊駐點的美濃菸葉輔導站向博愛街延伸出T字形的活動場域，沒有觸及水圳周邊，也避開有住戶的位置。

美濃水圳周圍住戶曾志敏昨天在臉書社團「I LOVE MEINUNG-我愛彌濃」發文抨擊「米濃聚落」團隊，表示該團隊9月24日、25日在美濃水圳旁辦理市集，大量人潮堵住寬度僅2.2米的行道，且未經告知就占用住戶私人土地擺設攤位，導致水圳兩側的居民出入受阻，現場「險象環生！」，許多行動不便或需定期就診、得靠汽車載送的居民，在當時都無法自由進出，包含他的媽媽也「忍痛2天」無法到醫院復健。

曾志敏說，米濃聚落團隊完全沒有知會當地居民，街道說封就封，居民是在活動前一天看到團隊工作人員在場布，才趕緊將停在家中的車子移出。他氣憤表示自己當時還得冒險走在水圳內側斜坡，才能在街道內進出；對於該團隊近日釋出元旦3天連假封街的活動訊息，他更說「看我們在全國遊客前怎麼抗爭」！

對於曾志敏說法，米濃聚落團隊昨天已在第一時間委託有在社團內的朋友代發聲明，表示這次12月31日至112年1月2日元旦連假的市集是在美濃菸葉輔導站及輔導站後方博愛街辦理，不會觸及水圳周邊。

米濃聚落團隊成員王雅菱說，9月9日至9月11日中秋連假，以及9月24日、25日周末兩天在美濃水圳旁辦理水圳漫旅藝術季的市集活動，事前皆協同社區發展協會總幹事、理事長逐一拜訪水圳旁住戶，告知活動日期及內容，這次發文的曾先生也有在事前知悉，因為「曾先生的媽媽也有參與市集擺攤」。

王雅菱說，9月的活動，事前皆和高雄市政府交通局、農業局、旗山分局、社區發展協會等單位進行聯合會勘，活動當天也都有實施交通管制，流動廁所、公用垃圾桶也都有配置，停車動線也有安排專人指揮。

王雅菱表示，團隊已盡力做好事前安排，但實際上「我們辦活動就是影響到居民」，已立即在曾志敏的貼文下方委託社團成員代轉聲明，對居民表達歉意，並聯絡主辦水圳藝術季的農業局，表示日後若辦理水圳藝術季相關活動，將以藝術裝置為主，避免帶來過量人流影響居民，未來辦理其他活動也會與當地居民妥善溝通，以不影響居民為原則。