陳福海拜會邱太三 盼小三通1月先啟動「探親專船」

為了儘早促成金廈小三通復航，金門縣長當選人陳福海今天下午前往陸委會拜會主委邱太三，陳福海提出，希望在防疫有效管控下，能在1月份由縣府先啟動「探親專船」，且視情況滾動式檢討，有序漸進，恢復常態化船班。邱太三表示，目前CIQS各單位都做好準備，在適當時機或重要節日推動復航正積極評估中，期許在疫情可控下，循序推動復航。

陳福海在今天上午才剛接下金門縣長的當選證書，隨即搭乘下午班機趕往陸委會拜會，與邱太三及陸委會副主委李麗珍等人晤談，雙方就復航程序、防疫管控等議題座談討論。

陳福海表示，小三通能否復航，是金門各界關心的焦點，對觀光產業界來說小三通所帶來的經濟量能更是極其重要。他對於這3年來，許多新住民無法在重要節日透過小三通的便捷管道，回到家鄉看看父母與親人的心情，感同身受。

有關因應小三通復航前的相關整備工作，陳福海辦公室也初步擬定建議流程向陸委會說明，包括聯繫兩岸小三通復航有關單位、掌握兩岸防疫出入境管制現況、強化醫療防疫量能、擬定復航專班啟動時序表、就職後啟動專案辦公室受理專班定位申請、隨時滾動式調整各項工作等事宜。

對於陳福海提出的復航要求與作業，邱太三表示，「目前綜合各項考量，在重要節日啟動客運航班是可能的作法」；他也強調，陳福海所提出的相關意見，一定會納入政策參考，在疫情可控的情況下，政府會與金馬地方政府合作，適時推動小三通復航。

為了爭取小三通能在1月份復航，啟動專案探親船班，陳福海除了拜會陸委會爭取支持，近日也將帶著金門鄉親期待復航的心聲前往大陸向有關單位溝通。陳福海表示，會與團隊做好先期準備，就任後將把這件事情作列為首要工作推動。

他也提及，短期內因為大陸的防控措施，旅遊的能量可能暫時還帶不起來，相信隨著疫情不斷降溫，以及大陸封控管制逐漸降低，未來的小三通在大家努力下一定能恢復往日的榮景。