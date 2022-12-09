快訊

下周兩段式降溫！ 專家指達「冷氣團等級」 全台都有感

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳福海拜會邱太三 盼小三通1月先啟動「探親專船」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長當選人陳福海（左）今天下午到陸委會拜會主委邱太三，兩人針對小三通復航議題進行晤談。圖／陳福海辦公室提供
金門縣長當選人陳福海（左）今天下午到陸委會拜會主委邱太三，兩人針對小三通復航議題進行晤談。圖／陳福海辦公室提供

為了儘早促成金廈小三通復航，金門縣長當選人陳福海今天下午前往陸委會拜會主委邱太三，陳福海提出，希望在防疫有效管控下，能在1月份由縣府先啟動「探親專船」，且視情況滾動式檢討，有序漸進，恢復常態化船班。邱太三表示，目前CIQS各單位都做好準備，在適當時機或重要節日推動復航正積極評估中，期許在疫情可控下，循序推動復航。

陳福海在今天上午才剛接下金門縣長的當選證書，隨即搭乘下午班機趕往陸委會拜會，與邱太三及陸委會副主委李麗珍等人晤談，雙方就復航程序、防疫管控等議題座談討論。

陳福海表示，小三通能否復航，是金門各界關心的焦點，對觀光產業界來說小三通所帶來的經濟量能更是極其重要。他對於這3年來，許多新住民無法在重要節日透過小三通的便捷管道，回到家鄉看看父母與親人的心情，感同身受。

有關因應小三通復航前的相關整備工作，陳福海辦公室也初步擬定建議流程向陸委會說明，包括聯繫兩岸小三通復航有關單位、掌握兩岸防疫出入境管制現況、強化醫療防疫量能、擬定復航專班啟動時序表、就職後啟動專案辦公室受理專班定位申請、隨時滾動式調整各項工作等事宜。

對於陳福海提出的復航要求與作業，邱太三表示，「目前綜合各項考量，在重要節日啟動客運航班是可能的作法」；他也強調，陳福海所提出的相關意見，一定會納入政策參考，在疫情可控的情況下，政府會與金馬地方政府合作，適時推動小三通復航。

為了爭取小三通能在1月份復航，啟動專案探親船班，陳福海除了拜會陸委會爭取支持，近日也將帶著金門鄉親期待復航的心聲前往大陸向有關單位溝通。陳福海表示，會與團隊做好先期準備，就任後將把這件事情作列為首要工作推動。

他也提及，短期內因為大陸的防控措施，旅遊的能量可能暫時還帶不起來，相信隨著疫情不斷降溫，以及大陸封控管制逐漸降低，未來的小三通在大家努力下一定能恢復往日的榮景。

爭取小三通復航，金門縣長當選人陳福海今天拜會陸委會主委邱太三，陳福海提出，希望在防疫有效管控下，能在1月份由縣府先啟動「探親專船」。圖／陳福海辦公室提供
爭取小三通復航，金門縣長當選人陳福海今天拜會陸委會主委邱太三，陳福海提出，希望在防疫有效管控下，能在1月份由縣府先啟動「探親專船」。圖／陳福海辦公室提供

陳福海 小三通 陸委會 金門 探親 航班

延伸閱讀

影／陳福海獲頒當選證書 上任推財政紀律與重啟小三通

選後一票難求 陳福海到機場關心輸運建議開加班機

金門縣長開票結果／無黨籍陳福海自行宣布當選 支持者簇擁歡迎

金門縣長開票結果／金門團結最重要！楊鎮浯宣布敗選 恭喜對手陳福海

相關新聞

400年首次 大甲媽海路巡澎湖 300艘船接駕

大甲鎮瀾宮媽祖昨晨1點半起駕，400年來首次循海路到澎湖遶境會香，大甲媽鑾駕昨天中午抵達西嶼外海，澎湖縣約300艘漁船頂...

城中城大火案 高市府遭監院糾正

高雄市城中城大樓去年10月14日遭縱火致重大傷亡，高市府放任大樓1樓歇業商場違規停放大量機車、未能察見防火門缺損，且消防...

和生市地公設保留地 解編7.31公頃

屏東縣政府落實土地正義，讓早期被政府劃設為公共設施保留地、無法徵收土地，能夠還地於民，促進土地活化，昨在屏東和生市地辦理...

斜槓人生╱時尚系女副教授退休考取天車堆高機證照 天天都在開

國立屏東科技大學時尚設計系副教授60歲柯雪琴是留日博士，今年2月退休後，她展開超級斜槓人生，到屏東縣勞動大學參加天車、堆...

內門「娘家宴」暌違2年席開350桌 一桌6600還贈伴手禮

高雄內門以辦桌文化聞名，每年「初二回娘家」辦桌活動受外界引頸期盼，因疫情停辦2年後熱烈回歸，將在明年1月23日舉辦「初二...

2022動員港都的愛 16家愛心企業響應

好事聯播網港都電台「動員港都的愛」公益活動連續28年不間斷，今年活動特別聚焦失智議題，特別與社團法人高雄市聰動成長協會合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。