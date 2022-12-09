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影／400年來首度海路出巡澎湖！鎮瀾宮大甲媽凌晨起駕

聯合報／ 記者王昭月石秀華／澎湖即時報導
大甲媽400年來首度出巡澎湖，澎縣各宮廟神明都出面接駕。記者王昭月／攝影
大甲媽400年來首度出巡澎湖，澎縣各宮廟神明都出面接駕。記者王昭月／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖今天凌晨1點半起駕，歷400年來第一次循海路到澎湖遶境會香，中午12點抵達西嶼外海時，澎湖縣約300艘漁船頂風前來接駕，盛況空前。

大甲媽要出巡澎湖，昨晚即有大批信徒到鎮瀾宮準備隨行，這是大甲媽400年來首度海路出巡，意義非同凡響。

大甲媽9日凌晨1點半起駕，今天中午12點左右找達澎湖西嶼外海，澎湖縣這方信眾早就備好300艘漁船接駕，下午2點則到馬公石滬廣場舉行聯合接駕典禮，下午3點半遶境，先前往馬公市東衛天后宮，晚間停駕在嵵裡水仙宮。

這項為期4天的宗教盛事，與澎湖縣剛落成啟用的媽祖文化觀光園區相互輝映，澎縣旅行社也規畫相關行程，掀起罕見的媽祖熱潮。

大甲媽在澎湖縣遶境，鞕炮跟鑼鼓聲響徹雲霄，鎮瀾宮董事長顏清標親自扛驕遶境，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲及鳳山市長葉竹林等人都出席盛會。讓此次承辦活動的副議長陳雙全，備覺光采。顏清標說，這次很多宮廟都來送駕，大家的交情像兄弟姊妹一樣。

澎湖這幾天颳起8級強陣風，海上風浪不小，但無法澆息信眾熱情，大甲媽首到澎湖遶境，信眾爭鑽轎底祈求平安，整個馬公市在冷風中熱鬧滾滾。

大甲媽出巡澎湖，大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右）親自扶轎遶境。記者王昭月／攝影
大甲媽出巡澎湖，大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右）親自扶轎遶境。記者王昭月／攝影
大甲媽出巡澎湖，澎縣出動300艘漁船到西嶼外海接駕，盛況空前。記者王昭月／攝影
大甲媽出巡澎湖，澎縣出動300艘漁船到西嶼外海接駕，盛況空前。記者王昭月／攝影
大甲媽400年來首度出巡澎湖，澎縣各宮廟神明都出面接駕。記者王昭月／攝影
大甲媽400年來首度出巡澎湖，澎縣各宮廟神明都出面接駕。記者王昭月／攝影
大甲媽在澎湖縣遶境，鞕炮跟鑼鼓聲響徹雲霄，鎮瀾宮董事長顏清標親自扛驕遶境，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲及鳳山市長葉竹林等人都出席盛會。記者王昭月／攝影
大甲媽在澎湖縣遶境，鞕炮跟鑼鼓聲響徹雲霄，鎮瀾宮董事長顏清標親自扛驕遶境，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲及鳳山市長葉竹林等人都出席盛會。記者王昭月／攝影
大甲媽400年來首度出巡澎湖，所到之處信眾爭相鑽轎底。記者王昭月／攝影
大甲媽400年來首度出巡澎湖，所到之處信眾爭相鑽轎底。記者王昭月／攝影
大甲媽400年來首度出巡澎湖，政要及信眾爭相扶轎接駕。記者王昭月／攝影
大甲媽400年來首度出巡澎湖，政要及信眾爭相扶轎接駕。記者王昭月／攝影

澎湖縣 馬公 遶境 鎮瀾宮 大甲媽 媽祖

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