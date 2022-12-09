還地於民里程碑 屏東和生市地公設保留地解編7.31公頃

屏東縣政府落實土地正義，讓早期被政府劃設為公共設施保留地、迄今長期無法徵收土地還地於民，促進土地活化，今在屏東和生市地辦理重劃區啟用典禮，地政處長陳錦屏說，和生市地重劃區是全國22縣市首個公共設施保留地專案通盤檢討都市計畫變更核准案，可解編7.31公頃公設保留地，未來區內住宅生活空間，改善當地都市景觀及居住品質，預計2023年上半年完成工程規畫設計、地上物查估補償後開始施工，2024年完工。

縣長潘孟安說，和生市地從1971年由政府劃定公園預定地至今50年，遲未辦理徵收，影響私有地主權益，更造成城市建設停滯。兼顧都市發展需求及維護私有地主權益，縣府從2015年成立專案，啟動29個都市計畫區「公共設施保留地」專案通盤檢討，思考在既有法規突破體制；2016年建請內政部將政府徵用多年卻閒置的土地還地於民；2018年，屏東縣成為全國22縣市中，首個公共設施保留地專案通盤檢討都市計畫變更核准案。

潘孟安說，縣府搭平台辦理公辦市地重劃，鼓勵地所有權人自辦市地重劃，讓都市開發落實土地正義，讓鄉親共同見證屏東立縣72年、劃定都市計畫區50年來，締造城市改造新的里程碑，相信屏東面積最大和生市地啟用後，未來能帶動其他公設保留地，成為共融並存的指標。

縣府地政處表示，本區土地位於屏東市新生社區，坐落於屏東市萬年溪與殺蛇溪匯流處及省道台一、台三線重要交通節點處，為屏東市門戶，原都市計畫為公園用地，惟除臨和生路二段（台一線）一側有較密集商家、工廠，區內土地多屬低度使用情形、缺乏整體規畫。

地政處說，本區選定為優先辦理地區，區內長期未開闢公共設施保留地於重劃後規畫為住宅區約4.99公頃（約1.51萬坪）、公園用地及道路用地約2.32公頃。本區亦為屏東都市計畫區內面積最大的公園公共設施保留地，以本案做示範，辦理完成後可望增進其他公共設施保留地地主對公設專通檢討信心，提升地主參與意願。

屏東縣議員李世斌說，還地於民，縣府能夠搭平台促成相當不容易，未來屏東市市容會整體改變。議員梁育慈說，市地重劃後，有利於城市發展。