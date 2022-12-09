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恆春半島風動藝術展演 「風詠柴城錄」舞劇明震撼登場

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東落山風藝術季10日傍晚安排融入風動實境的大型舞劇「風詠柴城錄」，以海口港海天沙灘為表演舞台，透過當代舞蹈、特技馬戲、現場演奏、在地歌謠，演繹在地強韌的生命力。圖／屏東縣政府提供
屏東落山風藝術季10日傍晚安排融入風動實境的大型舞劇「風詠柴城錄」，以海口港海天沙灘為表演舞台，透過當代舞蹈、特技馬戲、現場演奏、在地歌謠，演繹在地強韌的生命力。圖／屏東縣政府提供

屏東落山風藝術季是以風之名成就的藝術盛典，藉著藝術家的挑戰與追尋，經由表演藝術和展場作品，呈現人、海、風的關係，今年大型地景裝置藝術靜態展外，10日傍晚安排融入風動實境的大型舞劇「風詠柴城錄」，以海口港海天沙灘為表演舞台，透過當代舞蹈、特技馬戲、現場演奏、在地歌謠，伴著掀開美麗海邊夜色布幕的強勁「落山風」，演繹在地強韌的生命力。

縣府傳播暨國際事務處鄞鳳蘭說，恆春半島特有的落山風是最佳的「動」元素，落山風藝術季有不少作品都是隨著風動產生變化或聲音，呈現不斷演進或增添樂趣，今年更打破傳統觀劇方式，以沈浸式舞劇與自然場域連結，帶領觀眾遊歷穿梭在沙灘與藝術作品間。

屏東車城古名「柴城」，她說，400年來在恆春半島強勁的落山風下，刻畫了獨有的人文樣貌，「風詠柴城錄」由古謠、民謠、歌謠串連而成柴城三部曲，及舞蹈、地景、季風刻畫而成海口三重奏；落山風表演夜以海天為幕、沙灘為舞台，在黃昏時刻，舉目遙望海平線，風裡傳來思想起的吟唱與旋律，從落山風中望見送往迎來的人們與船隊，帶給觀眾美好實境體驗。

而製作團隊有藝術家林舜龍、三金音樂製作人呂聖斐，演出陣容由張逸軍領銜編導演之外，更邀攬金曲獎最佳客語演唱謝宇威、日本文學歌者伊藤佳代、海地舞蹈家 jean paul、海地民俗舞蹈家 Anne Kameyca Exantus、西班牙大提琴家Arturo costa、謝姣凌鋼琴家、馬戲藝術家徐岳緯、舞蹈藝術家賴玟芳，以及仁山仁海藝想堂、桃園水救援協會。

這次表演獲得車城福安宮管理委員會協助與支援，演出之前土地公將出動搭乘船隊展開海上遶行祈福，祈求智慧圓融與大豐收，屆時船隊大旗迎風招揚浩蕩入港，演員群將從海上登陸演出，為活動揭開序幕並掀起第一波高潮。

屏東落山風藝術季10日傍晚安排融入風動實境的大型舞劇「風詠柴城錄」，以海口港海天沙灘為表演舞台，透過當代舞蹈、特技馬戲、現場演奏、在地歌謠，演繹在地強韌的生命力。圖／屏東縣政府提供
屏東落山風藝術季10日傍晚安排融入風動實境的大型舞劇「風詠柴城錄」，以海口港海天沙灘為表演舞台，透過當代舞蹈、特技馬戲、現場演奏、在地歌謠，演繹在地強韌的生命力。圖／屏東縣政府提供
屏東落山風藝術季10日傍晚安排融入風動實境的大型舞劇「風詠柴城錄」，以海口港海天沙灘為表演舞台，透過當代舞蹈、特技馬戲、現場演奏、在地歌謠，演繹在地強韌的生命力。圖／屏東縣政府提供
屏東落山風藝術季10日傍晚安排融入風動實境的大型舞劇「風詠柴城錄」，以海口港海天沙灘為表演舞台，透過當代舞蹈、特技馬戲、現場演奏、在地歌謠，演繹在地強韌的生命力。圖／屏東縣政府提供

藝術家 沙灘 屏東

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