訪問蘇格蘭新能源產業 高市議員林智鴻促成台英合作

高雄市議員林智鴻關注潔淨能源發展，多次在市議會質詢倡議「氫能發展」，近日他受邀訪歐進行能源考察。林智鴻今天拜訪格拉斯哥市新能源產業Hydrasun，也促成該產業與台灣彩碤新能源公司雙邊技術合作的協議。開啟台灣新能源產業與潔淨能源發展國際合作的契機。

林智鴻8日偕彩碤新能源股份有限公司董事長鄭英豪、台北駐英國代表處愛丁堡辦事處處長張嘉政、高雄市政府環保局副局長黃世宏等人拜訪格拉斯哥市新能源產業Hydrasun。Hydrasun是由油氣產業轉型的新能源企業，主要以製造潔淨能源所需的儲能系統與提供工程整合業務為主，其中的儲能系統便是此次彩碤與Hdrasun的合作項目之一。

林智鴻表示，氣候變遷的影響在全球各地持續加劇，加上能源供應受國際衝突制約等因素，Hydrasun的儲能系統具克服地形與空間因素的特性，可在災難發生時的緊急狀態下提供備援供電系統，對生產線需不斷電系統的產業園區以及電力系統難以全面覆蓋的偏鄉地區將能發揮緊急供應的實質幫助。