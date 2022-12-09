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高雄雙跨年 元旦接力辦晚會、施放12吋高空大港花火

中央社／ 高雄9日電

2023高雄跨年將在夢時代打造雙面舞台，並施放亞灣跨年煙火；隔天元旦晚上也將在海風廣場舉辦「高流幸福式」晚會，並將有以海港為背景的「大港花火」，點亮高雄港灣建設。

高市府日前表示，12月31日在夢時代舉辦跨年晚會、施放跨年煙火，高雄流行音樂中心並將接力在明年1月1日晚上8時至12時於海風廣場舉辦「高流幸福式」跨年晚會，史無前例跨年跨2次。

高雄流行音樂中心今天再透過新聞稿指出，以往要到雪梨才能看到的港景煙火施放，現在來高雄就能看到。高流幸福式晚會後，將接續在高雄港第一港口3到10號碼頭外側施放「大港花火」，呼應演唱會以「幸福」為題，跟著現場觀眾的倒數聲，以12吋高空煙火劃破港灣，將幸福感傳遞給民眾，也點亮高雄港灣建設。

高流說明，「高流幸福式」將在高流戶外場地海風廣場舉辦，高雄市史無前例舉辦雙主場、雙舞台、雙日3項好事成雙的跨年晚會，就是要讓民眾2023元旦就有個好采頭。

絕美的「大港花火」，則將襯著無敵海景、亞灣夜色，讓民眾在草原上聽著美好音樂，欣賞高流絕美燈光，更在海景第一排最佳觀賞區，迎著海風觀看煙火，享受花火綻放的浪漫與感動。

主辦單位指出，如果想親臨體驗大港花火的震撼，蓬萊島7號碼頭也將設有LED轉播及煙火觀賞區，自1月1日晚間8時起同步轉播高流舞台－高流幸福式演唱會的精彩畫面，可以搭乘捷運等大眾運輸前往蓬萊港灣，實際感受這專屬於高雄的幸福港灣魅力。

跨年晚會 高雄港 高雄流行音樂中心

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