影／陳福海獲頒當選證書 上任推財政紀律與重啟小三通

中選會今天由中選會委員陳月端頒發第8屆縣長當選證書給金門縣長當選人陳福海，陳福海表示，感謝鄉親們的支持，未來會優先解決財政紀律與重啟小三通，他也透露，下午將赴台拜會陸委會並也安排赴大陸拜會，傳達金門鄉親對小三通開放的想法，希望在過年前就能開通。

中選會主秘莊國祥與委員陳月端今天上午9時，在金門縣選委會委員盧志輝等人陪同，到達新科縣長陳福海服務處頒發第8屆金門縣長當選證書。本身也是高雄大學校長的陳月端也帶領EMBA學員與校友40多人，一起到場向校友陳福海獻上祝福，並見證這歷史性的時刻。

陳福海透露，未來施政優先順序，首要解決財政紀律，他說，金門鄉親的福利要維持，尤其過往的戰地政務下，老人家都很辛苦，這些福利是轉型正義，財政紀律最重要要開源節流，福利很難去做很大的改變，但開源很重要，最重要是開啟小三通，這是善意的表達，今天下午就會去拜訪陸委會與行政院，代表金門鄉親與新住民表達他們的心聲。

開啟小三通，現在最重要是疫情，陳福海說，他會以「專案、專船、專班」，「滾動式開放」等方向來建議中央，相信陸委會與行政院，會給我們一些訊息，他將會帶回來做參考，陳福海說，他也會安排到大陸拜會，他提及，當初關小三通時，並沒有知會大陸，所以大陸有些不同的意見，他會代表金門鄉親提出對小三通開放的訊息，彼此互相尊重，可以得到圓滿的結果。

針對內閣人選遲遲未公布，陳福海也說沒有「難產」問題，他強調，金門的事務官都是金門的人才，他向來是對事不對人，只要認真為家鄉服務金門的人才，最重要是勤政親民、少說多做。

陳福海也說，這次縣長就職典禮安排在大同之家，他將邀請30至40位老人來見證，希望撙節支出，財政紀律從自己做起，盼讓縣府的風氣做一些改變。