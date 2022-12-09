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影／陳福海獲頒當選證書 上任推財政紀律與重啟小三通

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長當選人陳福海在受訪時表示，未來會優先解決財政紀律與重啟小三通。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長當選人陳福海在受訪時表示，未來會優先解決財政紀律與重啟小三通。記者蔡家蓁／攝影

中選會今天由中選會委員陳月端頒發第8屆縣長當選證書給金門縣長當選人陳福海，陳福海表示，感謝鄉親們的支持，未來會優先解決財政紀律與重啟小三通，他也透露，下午將赴台拜會陸委會並也安排赴大陸拜會，傳達金門鄉親對小三通開放的想法，希望在過年前就能開通。

中選會主秘莊國祥與委員陳月端今天上午9時，在金門縣選委會委員盧志輝等人陪同，到達新科縣長陳福海服務處頒發第8屆金門縣長當選證書。本身也是高雄大學校長的陳月端也帶領EMBA學員與校友40多人，一起到場向校友陳福海獻上祝福，並見證這歷史性的時刻。

陳福海透露，未來施政優先順序，首要解決財政紀律，他說，金門鄉親的福利要維持，尤其過往的戰地政務下，老人家都很辛苦，這些福利是轉型正義，財政紀律最重要要開源節流，福利很難去做很大的改變，但開源很重要，最重要是開啟小三通，這是善意的表達，今天下午就會去拜訪陸委會與行政院，代表金門鄉親與新住民表達他們的心聲。

開啟小三通，現在最重要是疫情，陳福海說，他會以「專案、專船、專班」，「滾動式開放」等方向來建議中央，相信陸委會與行政院，會給我們一些訊息，他將會帶回來做參考，陳福海說，他也會安排到大陸拜會，他提及，當初關小三通時，並沒有知會大陸，所以大陸有些不同的意見，他會代表金門鄉親提出對小三通開放的訊息，彼此互相尊重，可以得到圓滿的結果。

針對內閣人選遲遲未公布，陳福海也說沒有「難產」問題，他強調，金門的事務官都是金門的人才，他向來是對事不對人，只要認真為家鄉服務金門的人才，最重要是勤政親民、少說多做。

陳福海也說，這次縣長就職典禮安排在大同之家，他將邀請30至40位老人來見證，希望撙節支出，財政紀律從自己做起，盼讓縣府的風氣做一些改變。

陳月端則代表中選會向縣長當選人陳福海高票當選表達祝賀之意，也表示陳福海是國立高雄大學榮譽學校友，歷任金門縣第6屆縣長、第7屆立委，為金門推動各項福利政策，有很大的貢獻。

高雄大學EMBA學員與校友40多人，今天也到場向金門縣長當選人暨校友陳福海獻上祝福並合影。記者蔡家蓁／攝影
高雄大學EMBA學員與校友40多人，今天也到場向金門縣長當選人暨校友陳福海獻上祝福並合影。記者蔡家蓁／攝影
高雄大學EMBA學員與校友今天到場向金門縣長當選人陳福海獻上祝福，不少人搶著跟陳福海合影。記者蔡家蓁／攝影
高雄大學EMBA學員與校友今天到場向金門縣長當選人陳福海獻上祝福，不少人搶著跟陳福海合影。記者蔡家蓁／攝影
中選會委員暨高雄大學校長陳月端今天也頒發學校的紀念錦旗給校友陳福海。記者蔡家蓁／攝影
中選會委員暨高雄大學校長陳月端今天也頒發學校的紀念錦旗給校友陳福海。記者蔡家蓁／攝影
中選會委員陳月端今天頒發第8屆縣長當選證書給金門縣長當選人陳福海。記者蔡家蓁／攝影
中選會委員陳月端今天頒發第8屆縣長當選證書給金門縣長當選人陳福海。記者蔡家蓁／攝影

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