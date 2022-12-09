讓等待更有「藝」思 屏東縣14座公車候車亭全新亮相

屏東縣政府今年完成14座公車候車亭改造，一座座候車亭搖身一變成了令人驚喜的「飯湯小站」、「水族箱」、「復古收音機」、「巧克力」，讓街頭藝術融入日常，化身城市中的一隅風景，成為旅人認識屏東的識別意象。

縣府文化處表示，屏東縣從2018年展開第一波藝術候車亭改造，加上今年甫完成的14座，從屏東市到最南端恆春，已累積近30座各具創意設計的候車亭。這些設計多融入在地特色與城市記憶，藉由藝術手法優化，生活感與美感的呈現，不僅是表情豐富的公共藝術，也讓候車或經過的民眾，與城市間產生不同的呼應交流。

14座藝術候車亭，分佈在屏東市、沿山公路、東港與恆春半島，座落孫立人將軍行館外的移民署站，以部隊的安全士官桌為發想，誘發歲月記憶；大同高中前的復古手提式收音機配上耳機，帶有熱音青春的意趣；復興國小前的台糖小火車造型與縣民公園地景呼應；位於屏菸對面的屏東大學民生校區站，以網美必拍的山形牆為造型；屏東演武場則以竹劍、護具的武士道精神呈現，讓候車亭成為新時代與舊歲月的時空交會點。

185縣道沿山公路擁有豐饒產業文化，吾拉魯滋站以咖啡磨豆機造型；萬巒上佳佐站以浪漫巧克力包裝，凸顯可可產業；以及銘泉有機農場的金黃鳳梨，各站融合在地多元族群元素。

往屏南方向，遊客眾多的東琉碼頭站，化身為飯湯小站，擬真的東港飯湯、肉粿、生魚片等，引人食指大動，成為拍照打卡點。臨近看海美術館的海口港站，以落山風主題，展開風與潮的對話；靠近福安宮的車城農會站，以廟宇及籤筒設計，求神問卜，帶給旅人平安、好運。下萬里桐、白砂及後壁湖站，巧妙運用潛水面鏡、蛙鞋等浮潛游具、停泊漁港的休閒船舵與錨，又或是魚群悠游的水族箱，各種海洋元素融入站體，讓人對湛藍的大海多一層豐富的想像。