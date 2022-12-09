快訊

下周兩段式降溫！ 專家指達「冷氣團等級」 全台都有感

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

小三通客運中斷 高雄關：貨運量不減反增

中央社／ 金門縣9日電

財政部關務署高雄關務長陳木榮表示，兩岸小三通客運因疫情暫停，但貨運量不減反增，進口貨物金額增幅達9成，海運快遞專區貨櫃也增加超過2倍，顯示金門地處關鍵重要位置。

陳木榮昨天到金門視察，慰勉駐離島關員辛勞，晚間與金門地區調查處、航港局、港警、海岸巡、憲兵隊等單位餐敍交流，感謝長期的支持與協助。

席間，陳木榮致詞表示，自2020年初，兩岸小三通客運航線因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停後，金門料羅港貨運的通關報單及貨櫃數量不減反增。統計金門小三通進口貨物金額，今年1月到11月底，已達17億元，相較去年同期增幅達9成；今年經金門中轉回台海運快遞專區的貨櫃，截至11月止為7839櫃，比去年同期2435櫃增加超過2倍。

陳木榮表示，這些數據顯示金門地處重要關鍵位置，高雄關的重要任務就是要維持便捷與安全的通關環境，把風險降至最低。他說，因應業量提升，高雄關機動調整離島派出課人力配置，並延長服務時間，滿足商民需求。

關務署表示，將持續檢視金門小三通貨物通關安全性及順暢度，滾動修正各項業務流程及管制措施，遏止不肖業者利用小三通違法走私，並橫向與各查緝及檢調機關通力合作，共同維護邊境安全。

金門 小三通

延伸閱讀

影／觀光結合保育 金門業者推水獺餅拚買氣兼行銷金門

前金馬立委發起遊行 爭取春節前小三通復航

別再拖了！金馬民眾24日台北遊行 盼儘快恢復小三通

獨／一堆車藏金門？台灣拖車集團跨海金門搜尋權利車！

相關新聞

400年首次 大甲媽海路巡澎湖 300艘船接駕

大甲鎮瀾宮媽祖昨晨1點半起駕，400年來首次循海路到澎湖遶境會香，大甲媽鑾駕昨天中午抵達西嶼外海，澎湖縣約300艘漁船頂...

城中城大火案 高市府遭監院糾正

高雄市城中城大樓去年10月14日遭縱火致重大傷亡，高市府放任大樓1樓歇業商場違規停放大量機車、未能察見防火門缺損，且消防...

和生市地公設保留地 解編7.31公頃

屏東縣政府落實土地正義，讓早期被政府劃設為公共設施保留地、無法徵收土地，能夠還地於民，促進土地活化，昨在屏東和生市地辦理...

斜槓人生╱時尚系女副教授退休考取天車堆高機證照 天天都在開

國立屏東科技大學時尚設計系副教授60歲柯雪琴是留日博士，今年2月退休後，她展開超級斜槓人生，到屏東縣勞動大學參加天車、堆...

內門「娘家宴」暌違2年席開350桌 一桌6600還贈伴手禮

高雄內門以辦桌文化聞名，每年「初二回娘家」辦桌活動受外界引頸期盼，因疫情停辦2年後熱烈回歸，將在明年1月23日舉辦「初二...

監察院糾舉城中城案 高市府對調查結果表示尊重

高雄市城中城大樓去年10月14日大火造成46死41傷，監察院今天對內政部及雄市政府提出糾舉，高市府放任大樓歇業商場違規停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。