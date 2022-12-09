小三通客運中斷 高雄關：貨運量不減反增

財政部關務署高雄關務長陳木榮表示，兩岸小三通客運因疫情暫停，但貨運量不減反增，進口貨物金額增幅達9成，海運快遞專區貨櫃也增加超過2倍，顯示金門地處關鍵重要位置。

陳木榮昨天到金門視察，慰勉駐離島關員辛勞，晚間與金門地區調查處、航港局、港警、海岸巡、憲兵隊等單位餐敍交流，感謝長期的支持與協助。

席間，陳木榮致詞表示，自2020年初，兩岸小三通客運航線因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停後，金門料羅港貨運的通關報單及貨櫃數量不減反增。統計金門小三通進口貨物金額，今年1月到11月底，已達17億元，相較去年同期增幅達9成；今年經金門中轉回台海運快遞專區的貨櫃，截至11月止為7839櫃，比去年同期2435櫃增加超過2倍。

陳木榮表示，這些數據顯示金門地處重要關鍵位置，高雄關的重要任務就是要維持便捷與安全的通關環境，把風險降至最低。他說，因應業量提升，高雄關機動調整離島派出課人力配置，並延長服務時間，滿足商民需求。

關務署表示，將持續檢視金門小三通貨物通關安全性及順暢度，滾動修正各項業務流程及管制措施，遏止不肖業者利用小三通違法走私，並橫向與各查緝及檢調機關通力合作，共同維護邊境安全。