高雄長庚「聽希望在唱歌」音樂會 萬芳現身給癌友祝福

高雄長庚醫院攜手癌症希望基金會，今天在醫學大樓6樓大禮堂舉辦「2022聽希望在唱歌 抗癌有我一起」關懷演唱會，邀請歌手萬芳、羅文裕、彭佳慧現場獻唱，給予癌友及家屬鼓勵；抗癌6年的蕭小姐站上台分享自己的抗癌故事，長庚醫療團隊也準備多項表演傳遞祝福，現場氣氛溫馨歡樂。

癌症希望基金會舉辦「聽希望在唱歌」音樂會給予癌友支持及鼓勵，從1998年起足跡踏遍全國各大醫院，至今走過24年，舉辦98場演唱會，療癒超過3萬5000名以上的病友。

高雄長庚醫院王植熙院長說，面對癌症「病人、家屬及醫療團隊都需要被支持」，相互扶持才能走長遠。透過舉辦關懷互動音樂會，讓病友、家屬和醫護人員暫時放下疾病與治療的辛苦，一起沈浸在療癒和祝福裡。

癌症希望基金會王正旭也說，今年除了邀請國語金曲歌后彭佳慧、客語金曲歌王羅文裕還有療癒女歌手萬芳帶來的精選好歌，還特別在醫院擺設祈福樹，讓病友、家屬和醫護可以在祈福卡寫下心願，給自己力量也為彼此加油打氣。

抗癌勇士蕭小姐上台分享，他原本是職業軍人，卻在2016年確診鼻咽癌，職涯和原本的生活被迫中斷，幸有丈夫陪伴，支持他接受手術和化療，將病情控制下來；不料2021癌症復發，轉至高雄長庚接受手術、化學和質子治療，目前用藥物控制病情，身體狀況已持續進步。他分享心情的轉折，從低落到對生活重新抱有期待，用自身抗癌經歷，鼓勵現場每一位病友。