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高雄壽山動物園12月16日試營運 採線上預約購票入園

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁開箱壽山動物園，體驗空橋拍攝美照。圖／高市觀光局提供
高雄市長陳其邁開箱壽山動物園，體驗空橋拍攝美照。圖／高市觀光局提供

高市府斥資5.5億元改造壽山動物園，歷經一年多，即將在12月16日重新開幕試營運，採預約制，不開放現場購票。高雄市長陳其邁今天加碼宣布，高市國小兒童可免費入園。試營運期間採預購門票制，14日早上10點開放線上售票，平日限額2000張、假日3000張。

陳其邁表示，動物園是童年幸福記憶的起點，壽山動物園歷經1年多的整建，改造後除提升動物福祉外，也創造輕巧的高架長廊，讓民眾體驗穿梭於動物棲地之上的獨特體驗。另外也提升園內空間的藝術美感與營造優質餐飲休憩環境。為讓動物保育觀念向下紮根，試營運日起設籍高雄市的國民小學兒童自試營運日起免費入園，只要銅板價就能全家福開心遊園。

觀光局長周玲妏表示，民眾可至壽山動物園官網購票(https://kh-zoo.kcg.gov.tw)，售票系統將在14日上午10點開放購票，可到7-11 ibon或kkday購票。民眾購票成功後將產出QRcode，憑QRcode至入口閘門掃描即可快速入園。另也特別擴大官網可預購入園期間至明年1月20日，民眾可提前規畫高雄遊程。

壽山動物園說，一人可預約6張門票，人數1人可直接掃描入園，人數2人以上則須在現場自動售票機取票，再到入口閘門掃碼入園。團體票更設有快速通關閘道，團體預約依線上訂票系統(https://kh-zoo.kcg.gov.tw) 團體預約須知申請。

陳其邁今在市政會議上指示，相關局處加強檢視園區景觀、環境及設施，並責請觀光、交通、捷運與警察局等機關研擬交通疏導計畫及相關配套，以利園區周邊交通順暢。

高雄市長陳其邁開箱改造後的壽山動物園，在山形屋感受採光及通風光。圖／高市觀光局提供
高雄市長陳其邁開箱改造後的壽山動物園，在山形屋感受採光及通風光。圖／高市觀光局提供
高雄市長陳其邁在大貓廊道與非洲獅相遇。圖／高市觀光局提供
高雄市長陳其邁在大貓廊道與非洲獅相遇。圖／高市觀光局提供

壽山動物園 陳其邁

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