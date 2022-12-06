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國道七號今開協調會 可望2028年起分階段通車

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委賴瑞隆邀請相關單位在高雄小港區公所召開協調會，盼國七縮短工期。圖／賴瑞隆服務處提供
立委賴瑞隆邀請相關單位在高雄小港區公所召開協調會，盼國七縮短工期。圖／賴瑞隆服務處提供

國道七號興建計畫通過環評審查，交通部已提計畫送行政院審查。相關單位今天在高雄小港區公所召開協調會，交通部高公局指出，2025年上半年完成用地取得後施工階段，工期50個月，最快2025年底動工，可望在2028年分階段完工通車。

國道七號高雄路段計畫自高雄市南星路起，沿臨海工業區東側往北，經小港、鳳山、大寮、鳥松，於仁武區附近銜接國道10號，設置7座交流道，和市區道路、台88快速道路串連，全長約23公里，總經費1357億元。

立委賴瑞隆邀集交通部簡任技正黃勝興、高速公路局副局長陳國隆、小港區長謝水福，以及高雄市政府交通局、工務局等人召開協調會，要求中央地方合作加速各項審議、設計及用地取得作業。黃勝興指出，國道七號計畫明年6月前核定，屆時進入用地取得及工程設計階段。

高公局副局長陳國隆表示，國七工程明年初啟動設計，預計2025年完成設計流程及審議，行政院通過建設計畫後辦理用地取得作業，將加速於半年內取得基本設計路權圖、並舉辦公聽程序、彙整民眾意見；2023年底興辦事業計畫書及路權圖核定，2025年上半年完成後用地取得作業施工，工期預計50個月，最快2025年底動工，有機會在2028年分階段完工通車。

立委賴瑞隆表示，國七已經延宕10年，高雄港貨運量全台第一，沿海路事故不斷，七號貨櫃完工後將增加三成貨櫃量，盼加速國七各項審議、設計及用地取得，縮短工期，2028年分階段完工通車，提升小港林園聯外交通安全性。

有關分段通車部分，高公局規劃組補充指出，國七分標施作，在7個交流道之中，兩個交流道之間的路段，若已經完工且達通車標準，這個路段即先開放服務，不會等全段完工才通車，目前國四施工也有類似情況。

國七興建計畫已經延宕十年，立委賴瑞隆縮短工期，給小港林園鄉親有更安全回家的路。盼圖／賴瑞隆服務處提供
國七興建計畫已經延宕十年，立委賴瑞隆縮短工期，給小港林園鄉親有更安全回家的路。盼圖／賴瑞隆服務處提供

國道 交通部 高雄市 環評

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