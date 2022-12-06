高雄500輛電輔單車夯 最高單日周轉率15次

高雄YouBike 2.0在11月達到120萬使用人次，已超越疫情前水準，現已有1200處租賃站，全市公共自行車輛將達1萬輛。交通局11月中加碼投入5百輛2.0E電動輔助自行車車輛，投入後受民眾喜愛，最高單日周轉率15次。

交通局表示，高雄YouBike2.0滿意度高達97.3%，YouBike 2.0公共自行車系統採無電的輕樁系統設站靈活，啟用迄今已突破2400萬人次使用，每月使用人次由營運初期45萬人次大幅成長267%至120萬人次。

輕軌美術館段通車後，除了帶動輕軌10月日均運量突破2萬，也讓周邊YouBike站點使用量成長最高達78%。交通局說，市民朋友及觀光族群已經逐漸培養使用YouBike2.0轉乘輕軌、捷運、公車等大眾運輸系統習慣。民眾吳小姐每天都騎YouBike2.0通勤，吳小姐說，電輔車騎乘時非常省力，以後會更常租借公共自行車。

市府11月啟用150輛2.0E，單日周轉率最高15次，廣受市民歡迎，即日起已再投入50輛，明年上半年會再投入300輛，全市公共自行車將達到1萬輛規模。

現在高市YouBike 2.0已達1200處租賃站，熱門場站前3名是捷運凹子底站（4號出口）、捷運西子灣站（1號出口）、高鐵左營站，每月皆超過1萬人次使用，前10名場站也多為大眾運輸重要節點。

交通局表示，YouBike2.0及2.0E電動輔助自行車除享有高市公共自行車使用一卡通雙向轉乘公共運輸的優惠外，使用MeNGo定期票或111年底前每周五使用微笑單車2.0 APP掃碼租借都可享有前30分鐘免費優惠。