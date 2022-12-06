買房之前先買車 柯志恩：高雄代步車下周就搞定

參選高雄市長落敗的柯志恩今天辦選後首場感恩茶會，為讓聲勢保溫，下一步要成立基金會還是協會，柯團隊還在思考。柯志恩最近正在看車，她說，要買一輛車在高雄代步，看屋計畫也正進行，至少要買3房物件，讓丈夫、2個孩子能來高雄同住。

新任台北市長蔣萬安將找高雄市前副市長李四川當副手，柯志恩直說「很好啊」，她笑稱「我在高雄沒打贏，好人才就先讓給台北囉！」提到選後有跟蔣萬安等人通電話，她認為，國民黨愈來愈有打團體戰氛圍，她近期會去幫投入立委補選的王鴻薇、拚嘉義市長連任的黃敏惠助選。

柯志恩說，全黨一定要團結，大家要相互支援，絕對不能再犯下之前的錯誤，團結才有力量。

柯志恩近期將在高雄辦5場感恩茶會、1場感恩音樂會，她今天上午在鳳山區辦首場感恩茶會，不少支持者來相挺。柯志恩說，她續留高雄決心很堅定，最近正在看車，台北留一輛車往返淡江大學教書使用，另買一輛車放高雄代步。

買房計畫也有一些進度，柯志恩說，最近開始看房，有看了鼓山區一帶房子，目標是買個3房物件，讓老公、2個孩子也能同住。

選戰過程中，柯志恩的老公、一段兒女陸續來高雄陪伴，目前兒女已回美國，丈夫還在台灣，目前透過遠距方式上班，預計農曆年後回美國。

外界關注柯志恩究竟要成立基金會還是協會延續深耕地方量能？柯志恩說，成立基金會較為永續，但依規定捐助金額不得少於1千萬元，柯志恩選票補助款有1588萬，是否從這筆錢去支持基金會運作還在討論。柯表示，另一個選項是成立協會，將關注偏鄉教育、注意力過動孩子等，用柯老師身分深耕高雄。