快訊

被郭台銘勸進力拚2024總統大選？侯友宜這樣回應

韓國瑜遭指「北聯幫的」怒告台聯黨主席劉一德 高院民事庭宣判結果曝

已婚高司男女軍官營區共宿還藉將官車掩護 海軍開鍘

前金馬立委發起遊行 爭取春節前小三通復航

中央社／ 金門縣6日電

金門馬祖前立委陳清寶和曹爾忠發起「還我小三通」遊行，24日台北陳情。陳清寶今天呼籲中央在農曆年前恢復小三通，並建議金門縣長當選人陳福海向中央爭取復航。

此外，陳清寶建議縣長當選人陳福海到台北走一趟，向中央爭取小三通復航。對於地方民意訴求，陳福海辦公室簡短回應「一定履行選前承諾就任後1個月內小三通立即復航」。

陳清寶今天在金門水頭碼頭出境大廳接受記者聯訪表示，當年和曹爾忠在立委任內推動小三通立法，爭取在2001年金門、廈門，以及馬祖、馬尾「兩馬兩門」小三通，建立兩岸交流平台，活絡金馬經濟。

陳清寶說，20多年來有超過2000萬人次旅客經小三通往返兩岸；3年前小三通因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷。如今疫情紓緩國境鬆綁，1日起戶外也可以不戴口罩，尤其年關將近，是重啟小三通好時機。

陳清寶表示，考量兩岸人民往來，中國配偶和台商百萬家屬需求，在農曆年前恢復小三通，的確有急迫性和正當性；且中國國務院台灣事務辦公室表明隨時可重啟兩岸小三通。，希望中央順應民意，考量人道精神「盡快還我小三通」，重新開創兩岸和平新局。

「還我小三通」大遊行預計24日下午舉行，除了到立法院群賢樓門口陳情，也將赴行政院遞交陳請書。陳清寶、曹爾忠呼籲金馬旅台各同鄉會、台商協會、新住民報名參加遊行。

小三通 馬祖 金門

延伸閱讀

別再拖了！金馬民眾12月24日台北遊行 盼儘快恢復小三通

選後一票難求 陳福海到機場關心輸運建議開加班機

金門縣長開票結果／無黨籍陳福海自行宣布當選 支持者簇擁歡迎

金門縣長開票結果／金門團結最重要！楊鎮浯宣布敗選 恭喜對手陳福海

相關新聞

國道七號今開協調會 可望2028年起分階段通車

國道七號興建計畫通過環評審查，交通部已提計畫送行政院審查。相關單位今天在高雄小港區公所召開協調會，交通部高公局指出，20...

高雄500輛電輔單車夯 最高單日周轉率15次

高雄YouBike 2.0在11月達到120萬使用人次，已超越疫情前水準，現已有1200處租賃站，全市公共自行車輛將達1...

買房之前先買車 柯志恩：高雄代步車下周就搞定

參選高雄市長落敗的柯志恩今天辦選後首場感恩茶會，為讓聲勢保溫，下一步要成立基金會還是協會，柯團隊還在思考。柯志恩最近正在...

不同世代為地方打拚 高雄尚青、最年長里長年齡相差一甲子

高雄市新一屆890名里長12月25日上任，平均年齡59.56歲，整體有年輕化趨勢，出現不少新世代面孔，鳳山區善美里新里長...

高雄市勞工大學開設135門課程 鼓勵勞工族斜槓

高雄市勞工大學第49期共計開設135門課程，包含勞動法令、時尚技能、生活應用、休閒育樂及工作技藝等5大類，即日起至12月...

輕軌大順路段施工首日 交通局：車流、車速皆正常

高雄輕軌二階工程持續推進，目前通車至C24站愛河之心站，今起大順路段動工，預計明年底完工通車。地方憂心會有交通黑暗期，議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。