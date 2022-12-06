前金馬立委發起遊行 爭取春節前小三通復航

金門、馬祖前立委陳清寶和曹爾忠發起「還我小三通」遊行，24日台北陳情。陳清寶今天呼籲中央在農曆年前恢復小三通，並建議金門縣長當選人陳福海向中央爭取復航。

此外，陳清寶建議縣長當選人陳福海到台北走一趟，向中央爭取小三通復航。對於地方民意訴求，陳福海辦公室簡短回應「一定履行選前承諾就任後1個月內小三通立即復航」。

陳清寶今天在金門水頭碼頭出境大廳接受記者聯訪表示，當年和曹爾忠在立委任內推動小三通立法，爭取在2001年金門、廈門，以及馬祖、馬尾「兩馬兩門」小三通，建立兩岸交流平台，活絡金馬經濟。

陳清寶說，20多年來有超過2000萬人次旅客經小三通往返兩岸；3年前小三通因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷。如今疫情紓緩國境鬆綁，1日起戶外也可以不戴口罩，尤其年關將近，是重啟小三通好時機。

陳清寶表示，考量兩岸人民往來，中國配偶和台商百萬家屬需求，在農曆年前恢復小三通，的確有急迫性和正當性；且中國國務院台灣事務辦公室表明隨時可重啟兩岸小三通。，希望中央順應民意，考量人道精神「盡快還我小三通」，重新開創兩岸和平新局。

「還我小三通」大遊行預計24日下午舉行，除了到立法院群賢樓門口陳情，也將赴行政院遞交陳請書。陳清寶、曹爾忠呼籲金馬旅台各同鄉會、台商協會、新住民報名參加遊行。