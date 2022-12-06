不同世代為地方打拚 高雄尚青、最年長里長年齡相差一甲子

高雄市新一屆890名里長12月25日上任，平均年齡59.56歲，整體有年輕化趨勢，出現不少新世代面孔，鳳山區善美里新里長張育臺年僅25歲，鄰里長輩看他長大，習慣喊他「臺臺」，學習長照服務出身的他，誓言會好好守護長輩。

張育臺從小在善美里成長，家中經營傳產事業，他18歲加入民進黨，20歲成為最年輕市黨部代表、評議委員，對公共事務有熱情，此次是他第一次投入里長選舉，從4搶1激戰中勝出，成為大黑馬。

張育臺說，社區居民結構愈來愈高齡化，他參選里長政見提出里辦公室就是關懷據點，要加強獨居長輩訪視，落實治安、婦幼安全，也設立寵物友善公園等，獲得地方共鳴，以1101票當選。

「別喊我里長，繼續叫臺臺就好！」選後張育臺出門謝票，也開始接受里民服務案件，他說，街坊鄰居改口要喊他里長，他告訴對方可繼續喊他「臺臺」，因為這是他從小到大的乳名，能拉近距離感，就連學齡幼童或里內小朋友，也跟著喊他「臺臺」。

張育臺未婚，將成為全職里長，他說，會用行動證明「我年輕但我很會做事」，不會辜負里民託付。

全市最年長里長是剛完成十連霸的旗山區中寮里長洪萬祥，今年85歲，身體硬朗，依然耳聰目明，每天騎機車或開車出門，服務地方40載不鬆懈，洪萬祥的長子說，年紀不是問題，有心最重要，父親在服務里民過程得到滿滿成就感。

此次是同額選舉，洪萬祥以7成投票率，拿108票連任，他說，里內人口少但幅員不小，因為位處偏遠地區，每次颱風過後，要留意天然災害，也幫里民爭取權益。