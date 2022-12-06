快訊

藍武士雖敗猶榮：日本足球的世界盃熱血驚艷一頁

這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假

獨／深夜棒球場辦公室酒聚 桃體育局科長心肌梗塞猝逝

不同世代為地方打拚 高雄尚青、最年長里長年齡相差一甲子

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市鳳山區善美里新任里長張育臺（左）年僅25歲，他說，會用行動證明「我年輕但我很會做事」，不會辜負里民託付。圖／張育臺提供
高雄市鳳山區善美里新任里長張育臺（左）年僅25歲，他說，會用行動證明「我年輕但我很會做事」，不會辜負里民託付。圖／張育臺提供

高雄市新一屆890名里長12月25日上任，平均年齡59.56歲，整體有年輕化趨勢，出現不少新世代面孔，鳳山區善美里新里長張育臺年僅25歲，鄰里長輩看他長大，習慣喊他「臺臺」，學習長照服務出身的他，誓言會好好守護長輩。

張育臺從小在善美里成長，家中經營傳產事業，他18歲加入民進黨，20歲成為最年輕市黨部代表、評議委員，對公共事務有熱情，此次是他第一次投入里長選舉，從4搶1激戰中勝出，成為大黑馬。

張育臺說，社區居民結構愈來愈高齡化，他參選里長政見提出里辦公室就是關懷據點，要加強獨居長輩訪視，落實治安、婦幼安全，也設立寵物友善公園等，獲得地方共鳴，以1101票當選。

「別喊我里長，繼續叫臺臺就好！」選後張育臺出門謝票，也開始接受里民服務案件，他說，街坊鄰居改口要喊他里長，他告訴對方可繼續喊他「臺臺」，因為這是他從小到大的乳名，能拉近距離感，就連學齡幼童或里內小朋友，也跟著喊他「臺臺」。

張育臺未婚，將成為全職里長，他說，會用行動證明「我年輕但我很會做事」，不會辜負里民託付。

全市最年長里長是剛完成十連霸的旗山區中寮里長洪萬祥，今年85歲，身體硬朗，依然耳聰目明，每天騎機車或開車出門，服務地方40載不鬆懈，洪萬祥的長子說，年紀不是問題，有心最重要，父親在服務里民過程得到滿滿成就感。

此次是同額選舉，洪萬祥以7成投票率，拿108票連任，他說，里內人口少但幅員不小，因為位處偏遠地區，每次颱風過後，要留意天然災害，也幫里民爭取權益。

洪萬祥說，里長角色就像「桶箍」，要能凝聚社區向心力，讓地方和諧。該里居民銀髮長輩比率高，有開辦關懷據點，每周五上課、提供午餐，讓社區風氣更溫馨。洪萬祥表示，做完這一屆虛歲90歲了，這應該是他最後一次選舉，能夠當「里長伯」為地方服務40年，是這輩子最有意義的事。

高雄市鳳山區善美里新任里長張育臺（右）年僅25歲，他說，會用行動證明「我年輕但我很會做事」，不會辜負里民託付。圖／張育臺提供
高雄市鳳山區善美里新任里長張育臺（右）年僅25歲，他說，會用行動證明「我年輕但我很會做事」，不會辜負里民託付。圖／張育臺提供
高雄市旗山區中寮里長洪萬祥今年85歲，他剛完成十連霸，身體硬朗，耳聰目明。圖／洪萬祥提供
高雄市旗山區中寮里長洪萬祥今年85歲，他剛完成十連霸，身體硬朗，耳聰目明。圖／洪萬祥提供
高雄市旗山區中寮里長洪萬祥今年85歲，他剛完成十連霸，身體硬朗，耳聰目明。圖／洪萬祥提供
高雄市旗山區中寮里長洪萬祥今年85歲，他剛完成十連霸，身體硬朗，耳聰目明。圖／洪萬祥提供

投票率 獨居

延伸閱讀

柯志恩喊話不讓綠「南票北補」要為4年後做好執政準備

夫妻在高雄合開知名鴨肉飯 婚變卻演變成商標權爭奪戰

屏鵝公路騎士遭撞爆頭亡 肇逃曳引車駕駛向高雄警自首

高雄鳳山工安意外 1女工墜樓送醫喊腰疼

相關新聞

不同世代為地方打拚 高雄尚青、最年長里長年齡相差一甲子

高雄市新一屆890名里長12月25日上任，平均年齡59.56歲，整體有年輕化趨勢，出現不少新世代面孔，鳳山區善美里新里長...

高雄市勞工大學開設135門課程 鼓勵勞工族斜槓

高雄市勞工大學第49期共計開設135門課程，包含勞動法令、時尚技能、生活應用、休閒育樂及工作技藝等5大類，即日起至12月...

輕軌大順路段施工首日 交通局：車流、車速皆正常

高雄輕軌二階工程持續推進，目前通車至C24站愛河之心站，今起大順路段動工，預計明年底完工通車。地方憂心會有交通黑暗期，議...

屏東「胡仔妹蛋糕之家」轉個念 雲工具助轉型老闆夫妻笑了

位於屏東縣萬丹鄉僻巷內的「胡仔妹蛋糕之家」，胡志豪與洪月華夫妻習得日本的烘焙手藝、西班牙巴斯克乳酪製法與法國生巧克力秘方...

毛豆文化祭10日登場 「魔豆傳奇」體驗綠金尋寶趣

因疫情停辦一年的「魔豆傳奇」毛豆文化祭，12月10日將在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧登場。今年除了最受歡迎的開放民眾進入毛豆...

屏東首輛無障礙大巴上路 圓身障者同車共乘旅遊夢

復康巴士或旅遊復巴出遊的無輪椅席位少，身障者出門旅遊少了共乘出遊的樂趣，在各身障團體反映和期盼下，屏東縣政府和屏東客運合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。