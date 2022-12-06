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高雄市勞工大學開設135門課程 鼓勵勞工族斜槓

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工大學第49期共計開設135門課程，即日起至12月16日受理報名。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工大學第49期共計開設135門課程，即日起至12月16日受理報名。圖／高雄市勞工局提供

高雄市勞工大學第49期共計開設135門課程，包含勞動法令、時尚技能、生活應用、休閒育樂及工作技藝等5大類，即日起至12月16日受理報名。開課地點包括前鎮區勞工局及獅甲會館、鳥松區訓練就業中心、鳳山區鳳山地方文化館。

高雄市勞工局表示，為使北高雄民眾也能就近學習，特別在左營圖書分館開設「輕鬆做-植物療癒減壓課程」、「輕鬆玩手機攝影」；於楠梓油廠基督教會開設「認識芳療及生活應用」、「植物療癒過生活」；楠仔坑圖書分館開設「簡易水電維修」、「玩彩戲色畫水彩」；橋頭圖書分館、岡山就業服務站、岡山和平國小分別開設「紫微斗數」、「快樂學50音」、「家庭發酵食品釀造」等班別。

勞工局指出，為了讓勞工朋友培養各式專長與紓壓身心，本期開設多達29門新課程，包括：勞動法令類新開「勞動法令初階班」；工作技藝類教導水電相關知識與應用的「簡易水電維修班」，與科技運用技技「Notion數位生活與工作整合雲端筆記本」課程；時尚技能類學習花藝技巧及美化環境的「花藝美學班」，及指導製版與縫合技巧的「手作布娃娃班」。

休閒育樂類開設「修復瑜珈」、「瑜珈與伸展」與「美體雕塑」課程，教勞工伸展舒緩身體、遠離肌肉筋骨酸痛，並鍛鍊核心肌群，提高的肌耐力並矯正體態；若要培養日常或語言興趣及生活DIY技巧，可報名生活應用類「日語50音基礎班」、「快樂學50音」、「和色鉛筆約繪」、「玩彩戲色畫水彩」、「認識芳療及生活應用」、「書法墨趣班(鳳山)」「居家生活小物DIY(鳳山)」及「家庭製酒與釀造食品」等各類課程。斜槓族可上勞工大學查詢更多課程資訊，或洽詢07-3328110分機322、323。

高雄市勞工大學第49期共計開設135門課程，即日起至12月16日受理報名。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工大學第49期共計開設135門課程，即日起至12月16日受理報名。圖／高雄市勞工局提供

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