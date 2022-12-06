輕軌大順路段施工首日 交通局：車流、車速皆正常

高雄輕軌二階工程持續推進，目前通車至C24站愛河之心站，今起大順路段動工，預計明年底完工通車。地方憂心會有交通黑暗期，議員也預警替代道路的交通負荷恐加劇。交通局今表示，今早施工首日路段與工區周邊的車流、車速皆正常。

交通局智慧運輸中心主任王志綱表示，今早通勤尖峰時段大順一路（博愛路至民族路間）與工區周邊路段的車流、車速皆正常，預期下午下班時段，約4點至5點間會有車多情形，交通局將緊密監控，也已部署交維計畫。

交通局表示，目前施工路段是博愛路以東路段，不是大順路車潮最多路段，目前交維、車流狀況皆與施工前相當。但網路仍有不少討論聲浪，有網友酸，市府在選舉時不敢動工，先把路鋪回去，現在又開始挖，「根本是多此一舉」。

不少人仍擔憂未來大順路段有輕軌、汽機車同行會增加事故風險。但也有民眾說，盡早施工、盡早完工才是明智之舉，在施工期間多數車輛也會選擇走替代道路，習慣一養成未來通車後就不會太塞了。

輕軌施工期間將採分區推進逐段架設施工圍籬，也進行各項管制，包括「尖峰時段禁15噸以上大貨車通行」、「全時段禁止聯結車、砂石車通行」，各路口陸續實施「禁止左轉」管制措施，單向車道由3車道改為2車道，塗銷路邊汽機車停車格。

警察局預計布署86名警義交維持交通，也提醒民眾提早改道，建議可利用南北向替代道路，如博愛路、自由路、民族路、大昌路、高速公路側車道等；東西向替代道路有明誠路、同盟路、建工路、十全路、九如路等，皆可供提早改道。