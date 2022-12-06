屏東胡仔妹蛋糕之家轉個念 雲工具助轉型老闆夫妻笑了

位於屏東縣萬丹鄉僻巷內的「胡仔妹蛋糕之家」，胡志豪與洪月華夫妻習得日本的烘焙手藝、西班牙巴斯克乳酪製法與法國生巧克力秘方等，被譽為藏身巷弄的隱藏版甜點美食，吸引饕客不遠千里而來； 這對原不懂電商經營的夫妻，過去循傳統方式經營，加上不懂會員經營，陷入沒訂單很苦惱，訂單湧入更苦惱的窘境，在經濟部中小企業處輔導後有了正向轉變。

胡志豪說，創業艱辛，且女兒是「慢飛天使」，夫妻倆為承擔家計親力親為，但資金、人力與數位能力等皆不足，自嘲「數位小白」，過去紙筆抄訂單常寫錯、客人下訂沒付錢還沒取貨，加上不懂會員經營，陷入經營窘境；透過經濟部中小企業處輔導，4個月來，LINE熱點結合雲工具，已累積超過150個會員、上百筆訂單與營業額5萬多元，營業額愈來愈穩定。

他說，本來不會電商，經手把手教學，逐步學會商品訂價策略，透過數位共好計畫，提供消費者預約、自取、外帶服務，面臨訂單不再措手不及，也不再用電話抄訂單，提高營運效率；因掌握會員就能預知季節商品，受理預購，並進行生產排程，現在有更多時間陪孩子成長，更有力量回饋社會。

胡志豪夫妻對食材的原料不惜重本，像使用無替代性澱粉、沒有使用香精香料、沒有使用泡打粉等，甚至，使用紐西蘭原裝進口牛奶，沒有添加一滴水，且使用純蔗糖，而非精細砂糖，對人體比較沒有負擔；洪月華解釋，夫妻倆致力將在地食材入菜，像萬丹紅豆、高樹芋頭與里港無毒檸檬等等，因兒子健康活潑，但女兒是慢飛天使，可能是懷孕期間，吃到不恰當的食物，因此，堅持產品一定要敢讓自己的孩子吃，才能賣出去。

美食旅遊作家肉魯說，7年多來，他們默默致贈萬丹國小、萬丹國中與屏東縣啟智協進會每月一個蛋糕，盼每個特別的孩子，都不會被遺忘，盼每個孩子，仍舊被歡迎與祝福，哪怕翅膀折翼，哪怕逐漸年長的軀殼，裝盛一個年幼的靈魂。