毛豆文化祭10日登場 「魔豆傳奇」體驗綠金尋寶趣

因疫情停辦一年的「魔豆傳奇」毛豆文化祭，12月10日將在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧登場。今年除了最受歡迎的開放民眾進入毛豆田採撿體驗，首度增加「親子採豆趣」及食農教育闖關遊戲，獎品豐富，不需事先報名，歡迎民眾自由進場參加。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，國內毛豆種植面積約9千公頃，總產量7萬公噸，產值超過9億。由於國產毛豆採生產專區，進行規模化、規格化生產，且導入產銷履歷安全溯源，加上冷凍毛豆加工技術先進，從採收後送至廠完成加工，只需4到6小時，能維持豆莢鮮度、甜度及色澤，每年外銷量約3萬7千噸，其中出口日本就有3萬餘噸，每年賺進約25億外匯，是名副其實的「綠金」產業。

台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啓表示，台灣種植及外銷毛豆已超過50年，冷凍蔬果外銷能超過50年的長壽產業，毛豆是碩果僅存。毛豆文化祭活動一年比一年精彩盛大，今年特別 增加「親子採豆趣」，請參加活動的民眾不要帶任何鐮刀之類的刀器進入活動現場。前理事長蔡敬虔說，高屏地區很有好的土地等環境，毛豆在國內還有很大的市場與推展空間，希望毛豆能一直傳承下去。

農委會高雄區農業改良場長戴順發說，毛豆經過品種改良，是真正的綠金產業，農友也多元行銷，推出的「綠金植物飲」，標榜多種機能性成分、零膽固醇，也受到消費者喜愛。高雄農改場研發「毛豆粉」，即泡即飲，營養價值高，含有膳食纖維、蛋白質等多種成分，是早餐新選擇。

今年毛豆文化祭廣邀高雄旗山、美濃與屏東里港，包括美濃、福安、龍肚、龍山、三和、九如、里港、土庫、後庄、旗尾、旗山、溪洲等12所學小學童參加，活動中也邀請創作「毛豆之歌」知名音樂家林生祥蒞場演唱。