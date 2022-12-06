屏東首輛無障礙大巴上路 圓身障者同車共乘旅遊夢

復康巴士或旅遊復巴出遊的無輪椅席位少，身障者出門旅遊少了共乘出遊的樂趣，在各身障團體反映和期盼下，屏東縣政府和屏東客運合作打造首輛無障礙巴士，有6席輪椅席、23席座位，讓不同障別的身心障礙朋友可以一圓同車共乘旅遊夢，屏東縣腦性麻痺服務協會上周包車首航到嘉義旅遊，開箱體驗過去視為不可能的無礙旅程1日遊，滿意直呼下次要再預約。

屏東縣腦性麻痺服務協會表示，一般遊覽車無輪椅席位、復康巴士只能承載1至2席，因席位極少，致身障者人員需分坐兩車或用與親朋好友分開乘車，不方便之外，也失去同車共遊、一同歡樂的樂趣，得知縣府本月新推全新打造無障礙巴士消息，跨出實踐身障者旅遊平權的一步，開放預約後就搶先進線預約，開心搶到上周六首發上路的頭香。

協會表示，當天出遊到嘉義，成員對無障礙巴士首航體驗，不論是顯眼亮麗的外觀、運作流暢的無障礙升降設備，還有超大液晶螢幕搭配無線麥克風沿途歡唱，全程玩得很嗨，滿意且符合輪椅族成員和親友的出遠門旅遊需求；另縣內團體出遊雲林以南，優惠價格單日6000元，為大家節省不少費用，下次還要再預約。

縣府表示，無障礙巴士是各身障團體爭取及殷殷期盼下所誕生，隨著縣內老年人口數將達到超高齡化社會標準，出遊時對於具備多輪椅席類型車輛需求漸增，感謝屏東客運一起承擔起社會責任，提供1輛具有多輪椅席的大巴，讓身障朋友或長輩共享與朋友團體出遊的樂趣，相關租車資訊可至屏東客運公司官網查詢。