屏東蛋雞場確診H5N2禽流感 撲殺8599隻

屏東鹽埔鄉一處蛋雞場主動通報飼養雞隻異常死亡，經檢驗昨天確診感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，撲殺8599隻蛋雞，並啟動周圍1公里的養禽場監測採樣。

屏東縣政府發布新聞稿指出，接獲鹽埔鄉蛋雞場雞隻有異常死亡狀況，立即啟動雞隻移動管制、場區及周邊消毒作業，並採樣檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，4日確認感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感。

屏縣府動物防疫所表示，現場撲殺8599隻蛋雞，並督導業者完成場區清潔及消毒，降低疫情傳播風險；另同步啟動場區半徑1公里內周圍養禽場監測採樣，控制病毒及疫情散播。

縣府提及，屏北地區為高風險飼養區域，除嚴密監控禽流感疫情發展，也加強養禽場訪視及周邊消毒。

縣府呼籲，蛋雞業者需改變場內老中青雞隻都有的飼養型態，以免禽流感病毒一直存在禽舍中，也需自主觀察場內禽隻健康情形，查有異常死亡及攝食量、飲水量或產蛋量下降等狀況，即時通報可疑疫情，以降低禽流感發生機率。