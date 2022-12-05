視察伏流水工程 陳其邁：今年水情挑戰大
入冬進入枯水期，嘉南水情吃緊，已確認明年一期作將啟動鼓勵休耕、全面節水措施。高雄水情也備受關注，市長陳其邁今天視察大泉淨水場伏流水工程說，目前預估供水至明年2月無虞，但主要水源高屏溪川流量目前約17cms，前年的同期大概是50cms左右，也代表今年面臨的挑戰比前兩年旱季更嚴峻。
高雄從11月起每天供應20萬噸水給鄰居台南使用，外界關心高雄自用是否充足。陳其邁表示，大泉淨水場將再開鑿8口抗旱水井，每日可供3.2萬噸水。加上伏流水每日50萬噸、高屏堰下游地面水每日3至9萬噸、抗旱水井每日10至14萬噸及中油大寮水源站每日5萬噸等，每天約有70萬噸備用水源。
水利局指出，高雄從11月起配合水源調度支援台南每日20萬噸自來水，目前8口抗旱水井正在進行發發，預計明年2月可完工。談到多元水資源開發是否產生與民搶水狀況，水利局低調表示，或多或少有可能，因備用水源與灌溉用水都來自高屏溪，最有可能發生搶水狀況的時機點大概是明年春耕時節。
陳其邁說，阿公店、澄清湖及鳳山水庫、淨水場等也會協調調度，一定要確保在明年初到雨季來臨前，供水穩定，確保民生、工業用水無虞。
農田水利署高雄管理處處長呂文豪說，12月以來已密集開過5次會議，凝聚出輪灌共識，錯開一期作整田期用水高峰，12月16至明年1月15日將採取「供6停3」方式先度過眼前關卡，盡量滿足所有農民基本需求，若供6停3還不足以支撐，會循序漸進改為供5停4。呂文豪說，眼前先度過整田期，明年4月底至5月底是抽穗期，又是另一波用水高峰。
農業局長張清榮表示，目前還沒有接到農民的反映，農業局會統整了解農民的需求，高雄的灌溉水是足夠的。美濃區種植水蓮的農民邱政鴻表示，因為美濃近水源，加上地下水，過去經驗灌溉水不致缺乏，前些日子竹子門渠道也才進行清淤，農民會密切觀察水情。也有不少農民擔心水情，畢竟灌溉會影響收成，都已經種下去了，總不能缺水灌溉。
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