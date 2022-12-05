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視察伏流水工程 陳其邁：今年水情挑戰大

聯合報／ 記者林巧璉王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）今天下午至大泉淨水場視察伏流水工程狀況並聽取簡報。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（中）今天下午至大泉淨水場視察伏流水工程狀況並聽取簡報。記者林巧璉／攝影

入冬進入枯水期，嘉南水情吃緊，已確認明年一期作將啟動鼓勵休耕、全面節水措施。高雄水情也備受關注，市長陳其邁今天視察大泉淨水場伏流水工程說，目前預估供水至明年2月無虞，但主要水源高屏溪川流量目前約17cms，前年的同期大概是50cms左右，也代表今年面臨的挑戰比前兩年旱季更嚴峻。

高雄從11月起每天供應20萬噸水給鄰居台南使用，外界關心高雄自用是否充足。陳其邁表示，大泉淨水場將再開鑿8口抗旱水井，每日可供3.2萬噸水。加上伏流水每日50萬噸、高屏堰下游地面水每日3至9萬噸、抗旱水井每日10至14萬噸及中油大寮水源站每日5萬噸等，每天約有70萬噸備用水源。

水利局指出，高雄從11月起配合水源調度支援台南每日20萬噸自來水，目前8口抗旱水井正在進行發發，預計明年2月可完工。談到多元水資源開發是否產生與民搶水狀況，水利局低調表示，或多或少有可能，因備用水源與灌溉用水都來自高屏溪，最有可能發生搶水狀況的時機點大概是明年春耕時節。

陳其邁說，阿公店、澄清湖及鳳山水庫、淨水場等也會協調調度，一定要確保在明年初到雨季來臨前，供水穩定，確保民生、工業用水無虞。

農田水利署高雄管理處處長呂文豪說，12月以來已密集開過5次會議，凝聚出輪灌共識，錯開一期作整田期用水高峰，12月16至明年1月15日將採取「供6停3」方式先度過眼前關卡，盡量滿足所有農民基本需求，若供6停3還不足以支撐，會循序漸進改為供5停4。呂文豪說，眼前先度過整田期，明年4月底至5月底是抽穗期，又是另一波用水高峰。

農業局長張清榮表示，目前還沒有接到農民的反映，農業局會統整了解農民的需求，高雄的灌溉水是足夠的。美濃區種植水蓮的農民邱政鴻表示，因為美濃近水源，加上地下水，過去經驗灌溉水不致缺乏，前些日子竹子門渠道也才進行清淤，農民會密切觀察水情。也有不少農民擔心水情，畢竟灌溉會影響收成，都已經種下去了，總不能缺水灌溉。

高雄市長陳其邁（中）今天下午至大泉淨水場視察伏流水工程狀況並聽取簡報。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（中）今天下午至大泉淨水場視察伏流水工程狀況並聽取簡報。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今天下午至大泉淨水場視察伏流水工程狀況並聽取簡報。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今天下午至大泉淨水場視察伏流水工程狀況並聽取簡報。記者林巧璉／攝影

農民 抗旱 陳其邁

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