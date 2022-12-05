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陽光妙齡女車禍成殘 母鼓勵：趕快好起來去美國看NBA

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
24歲張簡子楨去年遇重大車禍，命雖保住卻失去健康，法務部保護司副司長陳佳秀（左）今天到高雄探視，鼓勵她要更勇敢、堅強，一定能愈來愈進步。記者王慧瑛／攝影
24歲張簡子楨去年遇重大車禍，命雖保住卻失去健康，法務部保護司副司長陳佳秀（左）今天到高雄探視，鼓勵她要更勇敢、堅強，一定能愈來愈進步。記者王慧瑛／攝影

高雄24歲女子張簡子楨去年下班途中遭砂石車輾過，鬼門關前搶回一命卻因此臥床，領有極重度身心障礙證明，家人每月花費9萬元請看護照料，成為沉重負擔，母親賴錦秀說「女兒承受的痛苦是她幾百倍，我要比她更堅強」，子楨最大夢想是到美國看NBA球賽，賴錦秀常在耳邊鼓勵說「等妳好起來我們一起出國圓夢！」讓人聽了鼻酸。

法務部保護司副司長陳佳秀今天下午到高雄鹽埕區探視張簡子楨，握著她的手，鼓勵她要保持信心，高雄犯保團隊也會當被害人家屬後盾。子楨無法表達，但她似乎聽得懂旁人的打氣與祝福，用純真笑容回應。

正值青春年華的張簡子楨個性陽光、開朗，大學畢業後從事遊艇設計業，她父母離異，但與父母雙方都有不錯互動，去年12月14日車禍當天，她當時是騎機車直行，遭對向左轉的砂石車輾過，下肢幾乎血肉模糊，也傷到腦部語言中樞神經，導致失語症、咀嚼吞嚥障礙及腦中風意識不清等。

肇事者年逾七旬，經濟條件欠佳，賠償能力恐有限，張簡子楨生活起居需要全天候看護照顧，每月看護支出要9萬元，長期下來，家屬吃不消。一樁車禍悲劇，雙方家庭都陷入愁雲慘霧。

犯罪被害人保護協會高雄分會主委陳保合偕同仁，關懷張簡子楨與家人，讓被害人家屬不會感到無助。賴錦秀說，女兒個性陽光、懂事，大好人生正要開展，遭遇重大車禍劫難，人生變了調，看女兒受苦，她心如刀割，感謝在最難熬階段有犯保等夥伴給心理支持，讓他們有勇氣挺過難關。

看護巫姓婦人說，子楨是很乖的孩子，常會純真地傻笑，搭復康巴士就醫不舒服時，會像孩子般鬧脾氣哭泣。在看護及家人悉心照料下，子楨氣色、精神不錯，雙腿留下大面積傷疤，非常駭人。

賴錦秀提到，女兒展現無比韌性，她陪女兒就醫過程常請託醫生「可不可以給我們機會」，許多人對她說「家人辛苦了」，她想說「我們再辛苦都沒有子楨辛苦」，她期待有一天能出現奇蹟，讓女兒重拾健康。賴強調，她不怕累，只怕能做的不夠多，無時無刻想著「我可以努力幫女兒做些什麼，讓她能更進步。」

正值青春年華的張簡子楨個性陽光、開朗，大學畢業後從事遊艇設計業，一場車禍劫難讓她人生變了調。圖／賴錦秀提供
正值青春年華的張簡子楨個性陽光、開朗，大學畢業後從事遊艇設計業，一場車禍劫難讓她人生變了調。圖／賴錦秀提供
24歲張簡子楨去年遇重大車禍，命雖保住卻失去健康，法務部保護司副司長陳佳秀（左二）今天到高雄探視，鼓勵她要更勇敢、堅強，一定能愈來愈進步。記者王慧瑛／攝影
24歲張簡子楨去年遇重大車禍，命雖保住卻失去健康，法務部保護司副司長陳佳秀（左二）今天到高雄探視，鼓勵她要更勇敢、堅強，一定能愈來愈進步。記者王慧瑛／攝影
24歲張簡子楨去年遇重大車禍，命雖保住卻失去健康，她癱瘓在床，生活起居靠家人及看護照料。法務部保護司副司長陳佳秀（左二）今天到高雄探視，強調高雄犯保夥伴會持續給予支持。記者王慧瑛／攝影
24歲張簡子楨去年遇重大車禍，命雖保住卻失去健康，她癱瘓在床，生活起居靠家人及看護照料。法務部保護司副司長陳佳秀（左二）今天到高雄探視，強調高雄犯保夥伴會持續給予支持。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（左一）今天偕犯保夥伴到府探視張簡子楨，送上營養補充品。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（左一）今天偕犯保夥伴到府探視張簡子楨，送上營養補充品。記者王慧瑛／攝影
正值青春年華的張簡子楨個性陽光、開朗，大學畢業後從事遊艇設計業，一場車禍劫難讓她人生變了調。圖／賴錦秀提供
正值青春年華的張簡子楨個性陽光、開朗，大學畢業後從事遊艇設計業，一場車禍劫難讓她人生變了調。圖／賴錦秀提供
賴錦秀（左）和女兒張簡子楨母女感情好，無話不談。圖／賴錦秀提供
賴錦秀（左）和女兒張簡子楨母女感情好，無話不談。圖／賴錦秀提供
24歲張簡子楨去年遇重大車禍，命雖保住卻失去健康，她癱瘓在床，生活起居靠家人及看護照料。法務部保護司副司長陳佳秀（左三）今天到高雄探視，強調高雄犯保夥伴會持續給予支持。母親賴錦秀（左四）說，看到女兒受苦相當心疼。記者王慧瑛／攝影
24歲張簡子楨去年遇重大車禍，命雖保住卻失去健康，她癱瘓在床，生活起居靠家人及看護照料。法務部保護司副司長陳佳秀（左三）今天到高雄探視，強調高雄犯保夥伴會持續給予支持。母親賴錦秀（左四）說，看到女兒受苦相當心疼。記者王慧瑛／攝影
24歲張簡子楨去年遇重大車禍，命雖保住卻失去健康，她癱瘓在床，生活起居靠家人及看護照料。記者王慧瑛／攝影
24歲張簡子楨去年遇重大車禍，命雖保住卻失去健康，她癱瘓在床，生活起居靠家人及看護照料。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（左二）今天偕犯保夥伴到府探視張簡子楨，送上營養補充品。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（左二）今天偕犯保夥伴到府探視張簡子楨，送上營養補充品。記者王慧瑛／攝影

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