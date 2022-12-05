陽光妙齡女車禍成殘 母鼓勵：趕快好起來去美國看NBA

高雄24歲女子張簡子楨去年下班途中遭砂石車輾過，鬼門關前搶回一命卻因此臥床，領有極重度身心障礙證明，家人每月花費9萬元請看護照料，成為沉重負擔，母親賴錦秀說「女兒承受的痛苦是她幾百倍，我要比她更堅強」，子楨最大夢想是到美國看NBA球賽，賴錦秀常在耳邊鼓勵說「等妳好起來我們一起出國圓夢！」讓人聽了鼻酸。

法務部保護司副司長陳佳秀今天下午到高雄鹽埕區探視張簡子楨，握著她的手，鼓勵她要保持信心，高雄犯保團隊也會當被害人家屬後盾。子楨無法表達，但她似乎聽得懂旁人的打氣與祝福，用純真笑容回應。

正值青春年華的張簡子楨個性陽光、開朗，大學畢業後從事遊艇設計業，她父母離異，但與父母雙方都有不錯互動，去年12月14日車禍當天，她當時是騎機車直行，遭對向左轉的砂石車輾過，下肢幾乎血肉模糊，也傷到腦部語言中樞神經，導致失語症、咀嚼吞嚥障礙及腦中風意識不清等。

肇事者年逾七旬，經濟條件欠佳，賠償能力恐有限，張簡子楨生活起居需要全天候看護照顧，每月看護支出要9萬元，長期下來，家屬吃不消。一樁車禍悲劇，雙方家庭都陷入愁雲慘霧。

犯罪被害人保護協會高雄分會主委陳保合偕同仁，關懷張簡子楨與家人，讓被害人家屬不會感到無助。賴錦秀說，女兒個性陽光、懂事，大好人生正要開展，遭遇重大車禍劫難，人生變了調，看女兒受苦，她心如刀割，感謝在最難熬階段有犯保等夥伴給心理支持，讓他們有勇氣挺過難關。

看護巫姓婦人說，子楨是很乖的孩子，常會純真地傻笑，搭復康巴士就醫不舒服時，會像孩子般鬧脾氣哭泣。在看護及家人悉心照料下，子楨氣色、精神不錯，雙腿留下大面積傷疤，非常駭人。