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二寶爸出監創業雄檢、更保當靠山 小小工廠命名藏洋蔥

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
法務部保護司副司長陳佳秀（右二）今天與雄檢觀護人、更生保護會高雄分會夥伴前往探視阿志（左），為他加油打氣。記者張議晨／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（右二）今天與雄檢觀護人、更生保護會高雄分會夥伴前往探視阿志（左），為他加油打氣。記者張議晨／攝影

高雄小港區一家沙發維修工廠，招牌名藏有洋蔥。46歲的老闆「阿志（化名）」曾涉入毒品案入獄5年，假釋後在更生人保護協會協助下創業，他從兩名孩子的名字中各取一字作為招牌，創業3年半以來事業漸入穩定，今天更保高雄分會人員前往探視，他指著店門口招牌，「每天看到公司名字，就是提醒他為了孩子，不能輕言放棄」。

阿志年輕時曾在北部沙發工廠當學徒，原先工作穩定，為了賺錢轉任成衣業務，最後卻誤入歧途，在朋友拉攏下沾染上毒品，結果老么剛滿10個月時，因交易碰到警方查緝，初為人父的他被判刑9年，還沒看見孩子長大就鋃鐺入獄。

阿志服刑5年後，2013年假釋出獄，他具有一身巧手，出獄後接觸更保團隊，更保鼓勵他重拾沙發、裝潢的專長，出監後隨即就業，在仁武區一家沙發椅工廠穩定就業。

年輕氣盛的阿志一直有個創業夢，更保夥伴鼓勵他申請無息貸款，成功申貸45萬元，分5年償還，工廠選在住家附近的三角窗落腳，當時兩名幼子就讀小學，為了鼓勵自己堅持初衷，他將兩名孩子的名字各取一字，作為公司名，小小招牌成為他每天工作的動力。

阿志說，他年輕時因案入獄，錯過孩子的成長，現在重回社會，兩個就讀小學、國中的孩子就是他努力的目標，公司名字，就是提醒他為了孩子不能放棄。

創業初期舉步維艱，阿志一個人接案、送貨、車縫還要打版型，一大早出門，回到家已經是深夜，看著阿志長大的阿姨不忍，選擇陪伴阿志走過創業最辛苦的一段路，經過阿志手把手教學，阿姨也從門外漢晉級成裁縫「師傅」，兩人成為創業路上最佳夥伴。

阿志的工廠營運3年半以來，事業漸入穩定，不僅維修沙發，遊艇的裝潢訂單也有穩定成長，地檢署、更保的沙發座椅，也是出自阿志巧手，付出獲得回報，去年還被更保高雄分會推薦到台北接受表揚，獲頒「創業達人」的殊榮。

今天下午，法務部保護司副司長陳佳秀今天與高雄檢署觀護人、更保高雄分會夥伴前往探視阿志，他分享創業走來的艱辛，感謝更保協助讓他有這間工廠撐起他的家。

阿志說，以前走了「歹路」，每天擔心被警察查緝，過著提心吊膽的生活，不僅沒有賺到錢，還錯過了孩子的成長，如今他工作穩定，心裡也踏實很多，很感謝爸爸、媽媽、妹妹沒有放棄，反而一直給他鼓勵，讓他擁抱新人生。

更保高雄分會主委陳義成說，創業貸款不用利息，由更保基金支應，只要出監5年內都能申請，目前已協助多名更生人成功創業，還有人晉升「董事長」，成為其他人的榜樣。

法務部保護司副司長陳佳秀（右二）今天與雄檢觀護人、更生保護會高雄分會夥伴前往探視阿志（左），為他加油打氣。記者張議晨／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（右二）今天與雄檢觀護人、更生保護會高雄分會夥伴前往探視阿志（左），為他加油打氣。記者張議晨／攝影
阿志（前）出監後在更保高雄分會協助下創業，看著他長大的阿姨（後）不忍他沒日沒夜工作，跳下來從旁協助，兩人更成為創業的最佳夥伴。記者張議晨／攝影
阿志（前）出監後在更保高雄分會協助下創業，看著他長大的阿姨（後）不忍他沒日沒夜工作，跳下來從旁協助，兩人更成為創業的最佳夥伴。記者張議晨／攝影

創業 毒品

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