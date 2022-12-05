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高雄左營24里明早起停水6小時 15000多戶受影響

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
高雄左營25里明上午9時起，停水6小時，影響1萬5395戶。圖／網路CC授權
高雄左營25里明上午9時起，停水6小時，影響1萬5395戶。圖／網路CC授權

自來水公司第七區管理處辦理半屏山加壓站高低壓電氣設備檢驗工程，明天上午上午9時至下午3時，左營共25個里停水6小時，受影響家戶1萬5395戶。自來水公司表示會加速工程時間盡速完工復水，提醒家戶預先儲水備用。

自來水公司表示，受影響用戶有：左營區合群里、明建里、進學里、屏山里、尾南里、尾西里、頂北里、頂西里、廍北里、廍南里、廟北里、廟東里、中北里、中南里、聖西里、城南里、路東里、聖南里、聖后里、尾北里、永清里、祥和里、埤東里、埤西里等24里，共1萬5395戶。

水公司提醒民眾，請提早儲水，停水期間關閉抽水機電源，慎防火警；若自來水進水口低於地面，需將總表前制水閥栓關閉，避免發生汙染。恢復供水時，可將全部水閥打開排氣，以利迅速流暢出水，若未如期恢復供水，可立即聯絡水公司(07)7311111，或打24小時免費客服電話：1910。

停水 后里

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