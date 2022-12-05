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澎縣4政務官同進退 賴峰偉今頒感謝狀

聯合報／ 記者王昭月徐如宜／澎湖即時報導
澎縣長賴峰偉競選失利，四名政府官將隨他進退，澎縣府今天也提早拍畢業照。圖／澎湖縣政府提供
澎縣長賴峰偉競選失利，四名政府官將隨他進退，澎縣府今天也提早拍畢業照。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣賴峰偉競選連任失利，12月25日將卸職，包括副縣長洪慶鷲等4位政務官將共進退，今早賴頒贈感謝狀及賀牌，表彰這幾名行政首長任內的貢獻。至於新當選縣長陳光復走馬上任的小內閣，他表示原則上僅做小幅調動，穩定大局為主。

將於12月25日榮退的澎縣官員，有副縣長洪慶鷲、農漁局長胡流宗、社會處長陳寶緞、行政處長陳其育。賴峰偉卸任後，據知將赴美含貽弄孫。

賴峰偉表示，洪慶鷲出身工程專業，公務生涯逾30年，歷任副縣長、參議、建設處長、工務處長、旅遊處長等職，遇工事瓶頸經他調處都迎刃而解。胡流宗歷任副縣長、秘書長、農漁局長、環保局長、車船處長、民政局長等職，閱歷豐富，處事嫻熟圓融。

陳寶緞歷任社會處長、車船處長、選委會組長、縣府秘書、考訓科長等職，戮力從公，不讓鬚眉。陳其育歷任行政處長、澎湖縣政府台北辦公室主任、澎湖縣政府發言人等職，恭謹謙和。

澎縣長當選人陳光復目前也著手人事布局，他表示，今天卸任的政務官，遺缺當然會補實，其餘局處首長則以小幅調動為主，會盡量穩定縣府運作。

澎湖縣 賴峰偉 陳光復

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