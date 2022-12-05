快訊

曾如廁昏迷40分鐘急送醫 70歲資深歌仔戲女星驚傳病危

成民進黨敗選戰犯？黃承國捲黑道風波發聲 盼黨中央成立調查小組

高雄德北公園老榕樹染絕症褐根病 樹木醫師妙手回春

中央社／ 高雄5日電

高雄市三民區德北公園一株老榕樹是附近民眾的共同回憶，日前卻被診斷出「樹木絕症」褐根病，經國內植物病理權威、樹木醫師孫岩章3次注射藥劑治療，病情獲得控制。

高雄市政府工務局今天發布新聞稿指出，三民區德北公園內有一株老榕樹，是附近居民共同回憶，如今模樣挺立、枝葉繁盛，讓人很難想像它曾經被診斷出感染被稱為「樹木絕症」的「褐根病」。

為了守護市民們的「老朋友」，工務局養工處在今年5月特別邀請台灣植物及樹木醫學學會的樹木醫師，同時也是國內植物病理權威、台大植物病理與微生物學系兼任教授孫岩章，利用多年研究實驗所開發的褐根病防治療法，醫治這棵老榕樹。

經過5月、8月、11月各進行一次藥劑注射，孫岩章在第3次治療後進行專業檢查，確認老榕樹病情目前已獲得控制。

孫岩章表示，樹木可以為城市帶來降溫、造氧、調節氣候、孕育蟲鳴鳥叫等好處，尤其在全球暖化及氣候嚴重變遷的當代，樹木更是城市不可或缺，樹木的健康也與居民生活息息相關，為樹木治病就等於回饋城市。

孫岩章指出，這次防治褐根病的療法也可應用於「靈芝根基腐病」與樹木「傷口腐朽」等真菌病害，還可配合有效的藥劑配方，利用同樣的注射療法，來救治及預防其他病菌與害蟲對樹木的危害。

工務局養工處表示，行道樹的日常維護及定期巡檢非常重要，如在例行巡查中發現生長衰弱或枝葉稀疏的樹木而有罹病疑慮時，即會上農委會林試所「林木疫情鑑定與資訊中心」網站申辦林木疫情診斷服務，或邀專家學者現勘，以進行評估及防治作業；如行道樹確診褐根病，即會依農委會規定將其移除並徹底消毒土壤，避免殘餘病原菌感染後續栽植樹木。

疫情 農委會 高雄市

延伸閱讀

高雄彌陀虱目魚文化節周末登場 限定海鮮宴估開百餘桌

記得儲水！電氣設備檢驗 高雄左營區1.5萬戶6日停水6小時

高雄男車禍受傷 警查出通緝上銬送醫

一張假公文...高雄老婦人遇詐 存款、股票一夕化烏有

相關新聞

高雄左營24里明早起停水6小時 15000多戶受影響

自來水公司第七區管理處辦理半屏山加壓站高低壓電氣設備檢驗工程，明天上午上午9時至下午3時，左營共25個里停水6小時，受影...

澎縣4政務官同進退 賴峰偉今頒感謝狀

澎湖縣長賴峰偉競選連任失利，12月25日將卸職，包括副縣長洪慶鷲等4位政務官將共進退，今早賴頒贈感謝狀及賀牌，表彰這幾名...

高醫大攜手鄰里組大學城志工隊 推動減塑減碳環境永讀

高雄醫學大學於今天舉辦「國際志工節 減塑減碳·傳承永續」活動，來賓在歌聲中以接力的方式合力清除鯨魚肚子裡的垃圾，象徵大家...

高雄彌陀虱目魚文化節周末登場 限定海鮮宴估開百餘桌

由高雄彌陀區公所及漁會主辦的「漯海虱想起：2022彌陀港虱目魚文化節」，將在這個周末12月10日、11日熱鬧登場。

高市圖草衙分館主題樂齡長照 摘高齡友善城市共老獎

高雄市立圖書館以「『五』你真好！社區好厝邊『高雄市樂齡長照主題圖書館』」，參加衛生福利部國民健康署「111年台灣健康城市...

記得儲水！電氣設備檢驗 高雄左營區1.5萬戶6日停水6小時

台水公司今天表示，澄清湖給水廠辦理半屏山加壓站高低壓電氣設備檢驗，高雄左營區多個里，自明天上午9時起停水至下午3時，共影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。