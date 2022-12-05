高醫大攜手鄰里組大學城志工隊 推動減塑減碳環境永讀

高雄醫學大學於今天舉辦「國際志工節 減塑減碳·傳承永續」活動，來賓在歌聲中以接力的方式合力清除鯨魚肚子裡的垃圾，象徵大家攜手還給地球乾淨的環境，同時點亮寶特瓶地球上的微笑燈光。大家一起在永續許諾樹貼上簽名葉片，宣誓與地球立約，減塑減碳、守護地球、愛護環境。

活動邀請高雄市教育局長謝文斌、環保局副局長高宗永、市警察局三民一分局長蕭正松及鄰近的國中小校長參加，希望結合鄰近社區的力量，共同為環境保護努力。

高雄醫學大學董事會董事長陳建志表示，今年高醫從校內延伸到校外，走入社區攜手鄰里、國中小學，共同組成「高醫大-大學城志工隊」，一起努力減塑減碳讓環境永續。高醫校院體系將透過永續發展理念下所訂的ESG指標，兼顧環境與社會永續發展，發揮高醫大的大學社會責任及體系醫院的企業社會責任，落實「永續高醫」。

高醫大校長楊俊毓表示，今年聯合國國際志工日主題是「Solidarity Through Volunteering!」意思是經由志願服務，大家團結一致；高醫大希望結合鄰近社區形成永續共同生活圈，經由彼此志工服務的鏈結，為聯合國環境、社會、健康等永續發展目標一起努力。今年的高醫國際志工節以「減塑減碳·傳承永續」為主軸，邀請大家跟高醫一起發揮無私奉獻的精神，投入志工的行列。

主辦單位邀請慈濟高雄環境教育講師李秋月及高醫大福智青年社同學，分享生活中如何減塑減碳，並提倡蔬食的減碳功效。現場展示了用3千多個寶特瓶組裝而成的鯨魚和地球，高醫幼兒園的小朋友同聲齊唱「一個乾淨的地球」，與會貴賓在歌聲中以接力的方式將鯨魚肚子裡的垃圾合力清除，象徵大家攜手還給地球乾淨的環境，寶特瓶地球上的微笑燈光也在這一瞬間被同時點亮。與會貴賓一起在永續許諾樹貼上簽名葉片，宣誓與地球立約，減塑減碳、守護地球、愛護環境。