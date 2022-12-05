高雄彌陀虱目魚文化節周末登場 限定海鮮宴估開百餘桌

由高雄彌陀區公所及漁會主辦的「漯海虱想起：2022彌陀港虱目魚文化節」，將在這個周末12月10日、11日熱鬧登場。

周六上午開幕將會安排大船滿載虱目魚進港，預計邀請市長陳其邁參與入港卸魚儀式，象徵漁獲豐收；現場也安排市集、文化導覽、手作體驗等活動，還與3家海鮮餐廳合作，備有虱目魚美食饗宴，預估吸引數百桌民眾預訂。

每年舉辦的高雄彌陀港虱目魚文化節，去年因為疫情停辦實體活動，全面改為線上，今年在彌陀港熱鬧復辦。彌陀區公所主秘莊國鐘說，虱目魚收穫最豐的季節是8月至11月，往年文化節選在10月左右辦理，但今年考量疫情、選舉、颱風等因素，最後選在涼爽的歲末12月舉辦。

活動內容承襲往年觀光船體驗、文創市集、在地文化導覽、手作體驗、親子闖關、虱目魚辦桌料理等，另彌陀區長歐劍君說，今年還在漯底山周邊規畫了文化節限定的親子遊樂區，搭配附近活火山、吊橋、棧道等景點，適合闔家大小來彌陀港品嚐好吃虱目魚，外加休閒一日遊。

莊國鐘說，彌陀是高雄主要的虱目魚產區，養殖面積約3百多公頃、年產量6百多萬斤；因採海水養殖，肉質鮮甜不腥；農委會百大青農張博仁等人，也返鄉致力推廣無毒魚蝦養殖、產銷履歷認證，彌陀虱目魚品質「絕非老王賣瓜」。

這次與3家海鮮餐廳合作虱目魚美食宴，菜單為虱目魚文化節量身打造，有鳳梨虱目魚頭、藥膳燉虱目魚腹、香津燴虱目魚羹、蔥燒龍虎斑及烏魚子沙茶風螺等10道菜，供應午餐、晚餐，歡迎民眾致電預訂。