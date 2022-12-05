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高市經發局輔導餐飲業轉型 推出機器人帶位、送餐等服務

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
本格和牛燒肉放題因服務人力需求透過經發局輔導導入和服送餐機器人，提供餐點配送、入座帶位等服務。圖／高市經發局提供
本格和牛燒肉放題因服務人力需求透過經發局輔導導入和服送餐機器人，提供餐點配送、入座帶位等服務。圖／高市經發局提供

高雄市經發局近期啟動「企業優化顧客體驗」輔導計畫，要替在地產業升級轉型，帶動三級商業服務業發展。首波替老四川巴蜀麻辣燙、本格和牛燒肉放題等餐飲業者諮詢輔導，除規畫品牌行銷，更導入送餐機器人、雲端服務等。

著眼在地產業升級轉型創造高階工作機會，帶動三級商業服務業發展，近期特別啟動「企業優化顧客體驗輔導計畫」，委請專家針對老四川及本格燒肉等餐飲業者提供諮詢輔導服務，根據需求規畫品牌行銷、導入送餐機器人及雲端服務等，協助業者改善經營體質、優化顧客體驗，強化市場競爭力。

經發局長廖泰翔表示，高雄市推動產業轉型優先政策，引進半導體、5G AIoT產業推動結構性轉型，產業升級帶動三級產業蓬勃發展，去年營利事業銷售額創下5.57兆新高紀錄，經發局為此啟動「企業優化顧客體驗」輔導計畫。委託商業發展研究院產經專家提供諮詢服務，從數位整合服務、會員分眾行銷、品牌社群曝光等三大面向，協助企業提升顧客服務體驗，強化品牌行銷。

老四川總經理吳明翰表示，老四川是以共鍋型態經營，受新冠疫情影響及消費型態改變，決定推出全新個人獨享鍋品牌「癮揪鍋物」。透過經發局協助，「癮揪鍋物」從老四川的基礎湯底融合在地食材推出新湯頭，店面裝潢則採明亮簡單線條強化第一印象。同時規畫線上線下融合心理測驗的互動行銷方案，透過社群廣告擴散接觸消費者，11月25日開幕就吸引爆滿人潮，樂觀預估至農曆年前將拉高總體5%營業額。

本格燒肉主打高級和牛吃到飽，負責人鄭翰表示，吃到飽餐廳有高度服務人力需求，透過經發局輔導將智慧科技應用於顧客服務流程，特別導入日式風格和服機器人，提供帶位入座、餐點配送等服務。除節省早、晚班各一名人力，降低每月10萬元人事成本，也讓顧客享受智慧科技服務、創造社群話題，後續將導入QRcode雲端點餐，為後疫情商機做好準備。

經發局指出，疫情加速產業數位轉型，也讓消費者更重視顧客體驗，此輔導計畫從定位目標受眾開始，與業者深入探討顧客體驗流程，透過優化流程環節打造亮點示範案例，協助在地企業進行多元通路布局。此次免費諮詢服務至112年1月底截止，在地需求業者可電洽07-2223999轉108商研院詹組長。

品牌 疫情 吃到飽

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