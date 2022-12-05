高市經發局輔導餐飲業轉型 推出機器人帶位、送餐等服務

高雄市經發局近期啟動「企業優化顧客體驗」輔導計畫，要替在地產業升級轉型，帶動三級商業服務業發展。首波替老四川巴蜀麻辣燙、本格和牛燒肉放題等餐飲業者諮詢輔導，除規畫品牌行銷，更導入送餐機器人、雲端服務等。

著眼在地產業升級轉型創造高階工作機會，帶動三級商業服務業發展，近期特別啟動「企業優化顧客體驗輔導計畫」，委請專家針對老四川及本格燒肉等餐飲業者提供諮詢輔導服務，根據需求規畫品牌行銷、導入送餐機器人及雲端服務等，協助業者改善經營體質、優化顧客體驗，強化市場競爭力。

經發局長廖泰翔表示，高雄市推動產業轉型優先政策，引進半導體、5G AIoT產業推動結構性轉型，產業升級帶動三級產業蓬勃發展，去年營利事業銷售額創下5.57兆新高紀錄，經發局為此啟動「企業優化顧客體驗」輔導計畫。委託商業發展研究院產經專家提供諮詢服務，從數位整合服務、會員分眾行銷、品牌社群曝光等三大面向，協助企業提升顧客服務體驗，強化品牌行銷。

老四川總經理吳明翰表示，老四川是以共鍋型態經營，受新冠疫情影響及消費型態改變，決定推出全新個人獨享鍋品牌「癮揪鍋物」。透過經發局協助，「癮揪鍋物」從老四川的基礎湯底融合在地食材推出新湯頭，店面裝潢則採明亮簡單線條強化第一印象。同時規畫線上線下融合心理測驗的互動行銷方案，透過社群廣告擴散接觸消費者，11月25日開幕就吸引爆滿人潮，樂觀預估至農曆年前將拉高總體5%營業額。

本格燒肉主打高級和牛吃到飽，負責人鄭翰表示，吃到飽餐廳有高度服務人力需求，透過經發局輔導將智慧科技應用於顧客服務流程，特別導入日式風格和服機器人，提供帶位入座、餐點配送等服務。除節省早、晚班各一名人力，降低每月10萬元人事成本，也讓顧客享受智慧科技服務、創造社群話題，後續將導入QRcode雲端點餐，為後疫情商機做好準備。

經發局指出，疫情加速產業數位轉型，也讓消費者更重視顧客體驗，此輔導計畫從定位目標受眾開始，與業者深入探討顧客體驗流程，透過優化流程環節打造亮點示範案例，協助在地企業進行多元通路布局。此次免費諮詢服務至112年1月底截止，在地需求業者可電洽07-2223999轉108商研院詹組長。