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金門跨年晚會首度烈嶼舉辦 大橋煙火秀將綻放

中央社／ 金門縣5日電

2023金門跨年晚會預訂31日晚間7時，在金門大橋烈嶼端土地重劃區段登場，超過8組卡司輪番上陣；這是首度在烈嶼舉辦的金門跨年晚會，民眾十分期待，大橋煙火秀將是亮點。

從規劃到完工，前後歷經30年，金門大橋終於在10月底通車，串聯金門本島和烈嶼鄉，大小金門民眾交通更加便捷。

主辦單位文化局發布新聞表示，名為「躍動烈嶼．跨橋跨年」的跨年晚會，預訂從31日下午4時展開，由市集擺攤打頭陣，邀請民眾及早進場同樂。

跨年晚會將由藝人高山峰和何嘉文主持，熱情的職籃啦啦隊開場，金鐘小提琴手康妮媚、歌手榮忠豪、陳思函、郭家瑋、林曉培、鄭進一等人接續上場獻藝，美聲天后周蕙壓軸。

文化局表示，倒數時刻將展現金門大橋通車後的首場煙火秀，配合橋面燈光營造，營造瞬間即是永恆的聲光效果。文化局還準備抽獎好禮，包括電動車、電視機、頸部按摩枕、烘碗機、電烤箱及平板電腦等豐富大獎，要讓民眾滿載而歸。

金門縣文化局邀請金門民眾及台灣本島朋友，到金門大橋一起嗨翻2023金門跨年晚會。活動可上文化局官網藝起金門臉書查詢。

金門大橋 跨年晚會 文化局

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