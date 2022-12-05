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金門辦碑碣文物普查工作坊 培養文資人才

中央社／ 金門縣5日電
金門縣文化局表示，為推動碑碣文物普查概念並培養文化資產人才，17日辦理「金門縣50年以上碑碣文物普查工作坊」，8日截止報名；與會者可透過理論及實務課程內容，深化對金門在地碑碣文物保存意識。（金門縣文化局提供） 中央社
金門縣文化局表示，為推動碑碣文物普查概念並培養文化資產人才，17日辦理「金門縣50年以上碑碣文物普查工作坊」，8日截止報名；與會者可透過理論及實務課程內容，深化對金門在地碑碣文物保存意識。（金門縣文化局提供） 中央社

金門傳統聚落常見碑碣矗立，見證歷史軌跡。縣府文化局表示，為推動碑碣文物普查概念並培養文化資產人才，17日辦理「金門縣50年以上碑碣文物普查工作坊」，8日截止報名。

文化局新聞稿表示，金門傳統聚落或田野間常可見碑碣矗立，類型及數量眾多，默默見證金門各時期歷史變遷，對於島鄉歷史詮釋具有重要意義，因此今年度委託浯江歷史田野工作室執行「金門縣50年以上碑碣普查建檔計畫」。

文化局說明，碑碣文物普查工作坊邀請逢甲大學歷史與文物研究所教授李建緯、國立台灣歷史博物館助理研究員黃茂榮、台南市政府文化局文化資產科學檢測研究中心博士林秋婷及金門文史學者陳炳容，針對碑碣類文物概述、普查倫理、文物材質等題目，進行一整天的工作坊課程。

文化局長許績鑫表示，藉由碑碣文物普查與登錄建檔，掌握碑碣狀況及價值，並透過工作坊培育具備文物保存意識、文化資產素養人才，增進管理維護觀念及文物保存能量；與會者可透過理論及實務課程內容，深化對金門在地碑碣文物保存意識。

活動訂17日上午9時到下午5時在縣文化局演藝廳3樓會議室和文化局碑林辦理，歡迎民眾報名，8日報名截止。課程資訊及報名可上https://forms.gle/QmDZKzeMWxhtF4ts9填寫表單、或電洽082-313456分機19報名。

金門傳統聚落或田野間常可見碑碣矗立，類型及數量眾多；為推動碑碣文物普查概念並培養文化資產人才，金門縣文化局17日辦理「金門縣50年以上碑碣文物普查工作坊」，8日截止報名。（金門縣文化局提供） 中央社
金門傳統聚落或田野間常可見碑碣矗立，類型及數量眾多；為推動碑碣文物普查概念並培養文化資產人才，金門縣文化局17日辦理「金門縣50年以上碑碣文物普查工作坊」，8日截止報名。（金門縣文化局提供） 中央社

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