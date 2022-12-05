大港老味地圖攻略 讓你吃遍百家高雄50年老店

年末又到聚餐好時節，高雄市觀光局與百家50年美食店家合作，推出「大港老味飄香半世紀」活動，更提前備戰2023米其林指南。觀光局說，這次也同步推出「大港老味美食地圖」、「VIP老饕卡」，讓旅客可憑著地圖吃遍老店美食。另有網路美照分享活動，只要依據規定上傳個人IG與食物美照，就有機會獲得豪華住宿券及餐券等大獎。

觀光局這次推出的「大港老味飄香半世紀」老店推廣活動，結合高雄捷運、輕軌與百家老店發行「大港老味美食地圖」。民眾可於高捷美麗島、高鐵左營、巨蛋、高雄車站、鹽埕埔、衛武營等6站、和高鐵、火車站、機場、田寮及觀音山的旅服中心；及漢來、圓山、翰品、福華、寒軒、帕鉑舍旅等6家飯店及50間指定老店索取。

觀光局局長周玲妏表示，旅行就是為了美食前進，觀光局的美食進擊一波接一波，網羅飄香半世紀的百家老味店家。期透過美食地圖及網路趣味活動，喚起市民與國內外遊客共同尋找港都50年老味話題。今年「2022米其林指南」的必比登推介（Bib Gourmand）名單，高雄共有20家美食榜上有名，可見老味道的魅力是歷久不變。

「大港老味飄香半世紀」活動首波推出「VIP老饕卡」，即日起至50間指定老店，單次消費滿200元，即可獲贈「VIP老饕卡」1張，每家限量50張。日後憑卡至70家指定老店（包含分店）即可享優惠折扣，詳細店家名單請參考高雄老味專區。另外在圓山、翰品、福華、寒軒、帕鉑舍旅指定合作飯店，旅客入住後也可免費使用證件租借「VIP老饕卡」。