大港老味地圖攻略 讓你吃遍百家高雄50年老店
年末又到聚餐好時節，高雄市觀光局與百家50年美食店家合作，推出「大港老味飄香半世紀」活動，更提前備戰2023米其林指南。觀光局說，這次也同步推出「大港老味美食地圖」、「VIP老饕卡」，讓旅客可憑著地圖吃遍老店美食。另有網路美照分享活動，只要依據規定上傳個人IG與食物美照，就有機會獲得豪華住宿券及餐券等大獎。
觀光局這次推出的「大港老味飄香半世紀」老店推廣活動，結合高雄捷運、輕軌與百家老店發行「大港老味美食地圖」。民眾可於高捷美麗島、高鐵左營、巨蛋、高雄車站、鹽埕埔、衛武營等6站、和高鐵、火車站、機場、田寮及觀音山的旅服中心；及漢來、圓山、翰品、福華、寒軒、帕鉑舍旅等6家飯店及50間指定老店索取。
觀光局局長周玲妏表示，旅行就是為了美食前進，觀光局的美食進擊一波接一波，網羅飄香半世紀的百家老味店家。期透過美食地圖及網路趣味活動，喚起市民與國內外遊客共同尋找港都50年老味話題。今年「2022米其林指南」的必比登推介（Bib Gourmand）名單，高雄共有20家美食榜上有名，可見老味道的魅力是歷久不變。
「大港老味飄香半世紀」活動首波推出「VIP老饕卡」，即日起至50間指定老店，單次消費滿200元，即可獲贈「VIP老饕卡」1張，每家限量50張。日後憑卡至70家指定老店（包含分店）即可享優惠折扣，詳細店家名單請參考高雄老味專區。另外在圓山、翰品、福華、寒軒、帕鉑舍旅指定合作飯店，旅客入住後也可免費使用證件租借「VIP老饕卡」。
觀光局表示，聖誕節、新年假期將至，復古派對在高雄正夯，第二波好康活動要請大家把塵封已久的寶貝挖出來，即日起至12月27日只要穿上復古服裝或帶著復古老物到70家指定老店吃飯拍照，並使用IG限動/貼文打卡（須為公開帳號），內文需包含「#50年老店不簡單」、「#老店店名」，就有機會抽到豪華飯店住宿券及美食餐飲券。前300名還有額外獲得精緻好禮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言