首屆全國廢棄物回收處理業評鑑 屏東縣獲頒特優

環保署去年首次辦理回收處理業評鑑，邀集相關專家學者組成委員團，針對回收處理業「環境形象」、「作業品質」、「消防職安」及「材質專項」4大面向評鑑，評鑑結果近日出爐， 55家標竿回收處理業中，有8家位在屏東縣，是獲獎最多縣市，屏東縣政府輔導有成，獲頒縣市「特優」最高榮譽。

民眾環保意識抬頭，屏東縣資源回收率逐年提升，110年度資源回收率56.5%創歷年新高，回收來的資源回收物尚須經過妥善處理及再利用，才能達成資源循環零廢棄的永續發展目標。創新技術、擴大運用、標竿學習及扭轉過去回收產業「髒、亂、臭」刻板印象，推升資源回收產業進化效益，是此次回收處理業評鑑最主要目的。

環保局指出，屏東縣獲得評鑑肯定業者，回收好厝邊標章協志企業股份有限公司及憲德汽車保修廠有限公司第一分公司等2家回收業者；弘光環保有限公司（廢塑膠容器類）、巨基環保企業股份有限公司（廢機動車輛類）、環拓科技股份有限公司屏南二廠（廢輪胎類）、鴻亨科技有限公司（廢鉛蓄電池類）、承松企業有限公司屏南廠（廢鉛蓄電池類）及宏青企業股份有限公司（廢照明光源類）等6家處理業者，則分別榮獲資源循環前瞻或基石標章。