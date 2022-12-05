180秒焰火！高雄跨年回歸夢時代「雙面舞台精采加倍 」
再過4周就要跨年，高雄市政府對跨年活動細節保密到家，今天宣布2023高雄跨年「亞灣未來市演唱會」重回夢時代，也預告將打造台灣跨年史上第一座雙面舞台、180秒亞灣跨年花火，人氣樂團「告五人」開場。
市府表示，雙面舞台視野可達260度，觀眾將有超震撼、超未來感的雙倍跨年體驗。
市府指出，每一個現在進行式都將創造無限個未來式，這也是雙面舞台「進行式」與「未來式」名稱的由來，象徵從2022的現在，跨越到更好的無限未來。
雙面舞台運用時代大道與中華五路路口的寬闊，舞台一面朝向中華路，另一面朝成功路，將使舞台前觀眾的容留人數，創歷年來最多。中華五路（正勤路至舊凱旋路段）交管時間，仍依照往年12月31日下午3點起管制汽機車進入。
雙面舞台可讓觀眾挑選往中華路的「進行式」舞台，或通往成功路的「未來式」主舞台，若跨年當天依然難以選擇，可利用中華路和成功路之間的專屬通道往返，同時感受「進行式」與「未來式」舞台的魅力。
首度登上跨年雙面舞台的開場藝人「告五人」興奮地說，在雙面舞台演出很有挑戰性，在2022年最後一天，已準備多首能與粉絲們一起歡樂的歌曲，要讓開場就High翻。最令告五人印象深刻的，是高雄的港灣景色，還有大腸包小腸、奶油餐包等道地美食小吃，希望有機會再次品嘗，他們更向粉絲喊話「雙面舞台可以看到260度的告五人」、「跨年連假3天就來高雄玩翻」。
2023高雄跨年「亞灣未來市演唱會」12月31日晚間7點登場，驚喜彩蛋直接公開，倒數後將有精彩璀璨的180秒亞灣跨年花火，在時代大道底的第90期市地重劃區綻放，要讓觀眾在花火照耀下，滿懷感動跨過2022年。市府呼籲，花火施放有落焰區，12月31日勿進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的區域範圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言