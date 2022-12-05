180秒焰火！高雄跨年回歸夢時代「雙面舞台精采加倍 」

再過4周就要跨年，高雄市政府對跨年活動細節保密到家，今天宣布2023高雄跨年「亞灣未來市演唱會」重回夢時代，也預告將打造台灣跨年史上第一座雙面舞台、180秒亞灣跨年花火，人氣樂團「告五人」開場。

市府表示，雙面舞台視野可達260度，觀眾將有超震撼、超未來感的雙倍跨年體驗。

市府指出，每一個現在進行式都將創造無限個未來式，這也是雙面舞台「進行式」與「未來式」名稱的由來，象徵從2022的現在，跨越到更好的無限未來。

雙面舞台運用時代大道與中華五路路口的寬闊，舞台一面朝向中華路，另一面朝成功路，將使舞台前觀眾的容留人數，創歷年來最多。中華五路（正勤路至舊凱旋路段）交管時間，仍依照往年12月31日下午3點起管制汽機車進入。

雙面舞台可讓觀眾挑選往中華路的「進行式」舞台，或通往成功路的「未來式」主舞台，若跨年當天依然難以選擇，可利用中華路和成功路之間的專屬通道往返，同時感受「進行式」與「未來式」舞台的魅力。

首度登上跨年雙面舞台的開場藝人「告五人」興奮地說，在雙面舞台演出很有挑戰性，在2022年最後一天，已準備多首能與粉絲們一起歡樂的歌曲，要讓開場就High翻。最令告五人印象深刻的，是高雄的港灣景色，還有大腸包小腸、奶油餐包等道地美食小吃，希望有機會再次品嘗，他們更向粉絲喊話「雙面舞台可以看到260度的告五人」、「跨年連假3天就來高雄玩翻」。