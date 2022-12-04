關懷為台灣漁業付出的他們 東港聯歡撫慰外籍漁工鄉愁

屏東縣東港鹽埔漁港漁業發展興盛，是國內重要的近海、遠洋漁業基地，逾半數漁船仰賴外籍漁工，補充漁業勞動力缺口，為照顧撫慰外籍漁工的身心靈，漁業署除補助建置公共淋浴間和休息室，今天與海星國際移工服務中心在鹽埔漁港安檢所後方海堤舉辦關懷暨聯歡活動，除文藻外語大學、漁工接力上台演出和印尼風味美食Buffet，並提供義診、理髮、翻譯、法律、天主教及穆斯林祈禱服務，撫慰漁工思鄉及心靈慰藉。

農委會漁業署科長周玲妃表示，為讓外籍漁工在岸上生活能更加舒適，漁業署補助東港區漁會在鹽埔安檢所後方，建置盥洗暨休憩場所，工程將在本月底完工驗收，可望明年1月啟用，希望外籍漁工共同維護使用及了解台灣政府為提升外籍漁工權益的努力；正值歲末年終，她也向外籍漁工致謝意，辦理關懷聯歡活動，宣導不要受人蛇集團誘惑，合法工作才能保障自身權益。

漁業署與東港區漁會曾在前年合作建置東港漁港淋浴間，免費提供漁工洗熱水澡，獲漁工好評，今年在鹽埔漁港擴大合作建置除了公共淋浴間外，還包含祈禱室、休息室，讓漁工誰岸上也有可短暫休憩的地方，希望把注重、關懷漁工的具體行動和心意傳播出去。