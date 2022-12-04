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大樹苦瓜節登場 陳其邁寄給總統品嘗「要她吃到上癮」

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
高雄市長陳其邁、農業局長張清榮、農糧署副署長姚志旺穿起廚師服，現場示範製作開胃的涼拌苦瓜。記者林品君／攝影
高雄市長陳其邁、農業局長張清榮、農糧署副署長姚志旺穿起廚師服，現場示範製作開胃的涼拌苦瓜。記者林品君／攝影

高雄大樹農會主辦的「111年度苦甘的滋味大樹苦瓜節」，今天在姑山倉庫產業文化休閒園區熱烈登場，現場舉辦小農市集、廚藝教室、發放苦瓜雞湯，以及頒獎表揚苦瓜評鑑勝出的農民；活動高潮邀請到市長陳其邁現場料理涼拌苦瓜，也是這次大樹農會新推出的特色伴手禮。

陳其邁說他當市長以來已經連續3年參加大樹苦瓜節，表示全市約有137公頃的白玉苦瓜，大樹產量最豐、品質數一數二，產區的土壤和水質都是最佳，白玉苦瓜是高雄之寶。市府已火速下訂200箱要送給來訪外賓。

陳其邁還寄好吃的苦瓜寄給總統蔡英文，讓總統一年四季都吃得到高雄的農產品「吃到上癮」。

市長也頒獎表揚今年苦瓜評鑑勝出的農民，由農民潘周信奪冠，林傳喬、尤嘉謀分別抱回亞、季軍。今年首次參賽就獲亞軍殊榮的農民林傳喬說，苦瓜評鑑比賽已經辦理多年，但過去都只限農業班參賽，今年首次開放所有農民報名參加，第一次參加就得獎，他很驚喜，但同時也表露對自家苦瓜的滿滿自信。

林傳喬說，除了白玉苦瓜，大樹農民也培育出了「蘋果苦瓜」，外型更圓潤、表面凸粒飽滿、滋味甘甜少苦，不輸白玉苦瓜，涼拌、炒菜、煮湯都適合，小朋友也愛吃。

以農產聞名的大樹區，一年四季有苦瓜、玉荷包、鳳梨等農產相繼接力，陳其邁推薦民眾來大樹玩，還可結合發展農業觀光有成的東九區走套裝行程，旅遊休閒還能把新鮮、健康、美味的高雄農產帶回家。

今年苦瓜評鑑獎項由農民潘周信、林傳喬、尤嘉謀抱回。記者林品君／攝影
今年苦瓜評鑑獎項由農民潘周信、林傳喬、尤嘉謀抱回。記者林品君／攝影
立委邱議瑩也來到現場支持大樹苦瓜節。記者林品君／攝影
立委邱議瑩也來到現場支持大樹苦瓜節。記者林品君／攝影
活動限量1000碗苦瓜雞湯免費發送，民眾早早到場排隊。記者林品君／攝影
活動限量1000碗苦瓜雞湯免費發送，民眾早早到場排隊。記者林品君／攝影
高雄大樹苦瓜節今天在姑山倉庫產業文化休閒園區舉辦，現場小農市集呈現大樹的農產特色。記者林品君／攝影
高雄大樹苦瓜節今天在姑山倉庫產業文化休閒園區舉辦，現場小農市集呈現大樹的農產特色。記者林品君／攝影
今年首次參加苦瓜評鑑就獲亞軍殊榮的農民林傳喬，說起自家苦瓜展露滿滿自信。記者林品君／攝影
今年首次參加苦瓜評鑑就獲亞軍殊榮的農民林傳喬，說起自家苦瓜展露滿滿自信。記者林品君／攝影

農民 陳其邁 蔡英文

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