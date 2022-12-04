走過疫情屏東家扶園遊會 退休校長、家扶之友齊相助
屏東家扶慈幼送暖園遊會今在萬丹公園熱鬧展開，繼疫情之後，暌違三年復辦慈幼送暖園遊會，屏東家扶之友會志工夥伴們張鴻祺、退休國小校長鄭世昌，連續十多年號召親朋好友們響應參與園遊會擺攤，他們低調說，「都是集眾人之力相助」。
園遊會今天在萬丹公園登場，現場有約5000人次參與，來自家扶中心受扶助家庭等，志工使出平常料理看家好菜，在園遊會上擺攤大顯身手，讓大家品嘗，園遊會上猶如大型PARTY。
屏東家扶之友會志工莊士慧、羅笑民夫妻檔，莊士慧是家扶自立青年，小學三年級因父過世，家中三姐弟，感謝家扶在求學之路幫忙，她出社會多年，她也與早期家扶自立青年們一起成立加入家扶之友會，只要有空一定來幫忙，投入志工行列。
莊士慧現在在大學工作，這次在園遊會擺攤製作紅趜飯，疫情前他們還曾賣紅趜壽司，將平日料理好物跟大家分享。家扶之友會志工張鴻祺是中華電信員工退休，也是家扶中心寄養家庭，每年號召大夥贊助園遊會攤位，他說，都是集眾人之力一起完成。
「很有意義！」國小退休校長61歲鄭世昌，25年前在三地門鄉口社國小校長認識家扶中心，請原鄉家長提供農特產品，然後在園遊會上販售，如今每到一個學校，就影響周邊朋友，一起加入園遊會擺攤行列，持續至今，妻子、親友也響應以行動加入。
今天的園遊會中，家扶出動15輛遊覽車，把偏鄉受助家庭載到萬丹公園，感受社會大眾所傳遞的溫暖。今表揚3名家扶孝悌兒童，九如鄉邱瑞豐、內埔鄉潘榆潔、竹田鄉郭羽瑄。表彰6名家扶自強家庭，高樹鄉的黃玉鳳、內埔鄉的潘瑜婷、恆春鎮的尤佳菁、屏東市的陳林秀美、新園鄉的許陳杏及潮州鎮的蘭新秀，肯定家庭及兒童努力向前、樂觀面對生活困境的精神，為社會帶來正能量，鼓舞大家。
屏東家扶中心主任傅敏峯說，今年慈幼送暖園遊會是疫情後第一次辦理，又遇到選舉，籌備過程較往年困難，但聽到家扶兒帶著期待的口吻詢問「今年會有園遊會嗎？」再辛苦都值得。
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